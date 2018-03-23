/ / / Интервью военного прокурора Гусевского гарнизона подполковника юстиции Павла Конашенко

На территории Гусевского, Черняховского, Советского, Гвардейского городских округов, Полесского, Правдинского районов Калининградской области расположено много воинских частей и учреждений, надзор за исполнением законодательства Российской Федерации и соблюдением прав граждан, военнослужащих и членов их семей в которых более 70 лет осуществляет военная прокуратура Гусевского гарнизона. Обязанности военного прокурора Гусевского гарнизона с июля 2016 года исполняет подполковник юстиции Павел Конашенко. Именно к нему газета «За доблестный труд» обратилась с вопросами о состоянии правопорядка в поднадзорных войсках.
— Как вы оцениваете результаты работы по обеспечению законности в войсках?
— Считаю, что коллектив военной прокуратуры гарнизона в 2017 году справился с поставленными перед ним задачами. В минувшем году восстановлены права свыше 5 тысяч военнослужащих и членов их семей, государству возмещен ущерб на общую сумму более 13 миллионов рублей, к административной ответственности привлечено 79 должностных лиц, в отношении различных категорий правонарушителей возбуждено 41 уголовное дело, в том числе 10 коррупционной направленности.
— Чему пришлось уделить особое внимание?
— Безусловно, одной из приоритетных задач является защита прав и социальных гарантий военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и лиц, уволенных с военной службы, доведению до военнослужащих положенных норм довольствия. Значительное количество сил и времени уделяется защите экономических интересов государства, противодействию коррупции, борьбе с терроризмом и экстремизмом.
— С какими вопросами в основном обращаются военнослужащие, увеличилось ли количество обращений?
— В 2017 году в военную прокуратуру Гусевского гарнизона поступило 440 обращений военнослужащих, членов их семей и иных граждан. Общее количество обращений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 40%, что свидетельствует о повышении степени доверия к нам со стороны граждан. Более половины обращений были военной прокуратурой гарнизона удовлетворены, то есть приняты реальные меры по восстановлению нарушенных прав граждан. В основном граждан интересовали вопросы невыплаты в полном объеме денежного довольствия, заработанной платы, прохождения военной службы, привлечения к дисциплинарной ответственности. К примеру, 20 работникам одной из автомобильной школы ДОСААФ России не была выплачена заработная плата за апрель 2017 года. В защиту прав граждан военной прокуратурой гарнизона оперативно в суды направлены заявления, по требованию прокурора задолженность была в кратчайшие сроки погашена либо взыскана. В связи с предпринятыми мерами прокурорского реагирования во втором полугодии 2017 года задолженности по заработанной плате не имелось, обращения о нарушениях прав граждан на оплату труда не поступали.
— Как обстоят дела с призывом граждан на военную службу? Куда гражданам обращаться на незаконные действия призывных комиссий?
— В поднадзорности военной прокуратуры Гусевского гарнизона находятся военные комиссариаты Калининградской области городов Черняховск, Озерск, Черняховскому и Озерскому районам; городов Гвардейск, Полесск, Гвардейскому и Полесскому районам; городов Гусев, Краснознаменск, Нестеров, Гусевскому, Краснознаменскому и Нестеровскому районам; городов Советск, Неман, Славск, Славскому району. Надзор за деятельностью должностных лиц военных комиссариатов входит в компетенцию военной прокуратуры Гусевского гарнизона. Надзор за призывными комиссиями муниципальных образований осуществляют соответствующие районные и городские прокуратуры. Вместе с тем, военной прокуратурой Гусевского гарнизона на периоды призывных кампаний создается постоянно действующий консультативно-правовой центр, где все желающие могут получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам призыва.
— Скажите, а вопросы соблюдения прав ветеранов Великой Отечественной войны со стороны чиновников военкоматов входит в компетенцию военной прокуратуры?
— Вообще, отдельным направлением деятельности военной прокуратуры Гусевского гарнизона является защита прав ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, в том числе в связи с неправомерными действиями должностных лиц военных комиссариатов. К примеру, в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения исполнения законодательства о ветеранах. Семье ветерана Великой Отечественной войны должностными лицами военного комиссариата отказано в выплате денежной компенсации за изготовление и установку надгробного памятника, в связи с утратой документов, подтверждающих его участие в Великой Отечественной войне. Прокуратурой установлено, что данный ветеран проходил военную службу в составе действующей армии, был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Военная прокуратура обратилась в суд, где было установлено право членов семьи на государственную гарантию по увековечению памяти ветерана Великой Отечественной войны.
— Как скоро человек может получить ответ на своё обращение?
— В соответствии с требованиями действующего законодательства письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
— Необходимо ли военнослужащему, обратившемуся к военному прокурору, докладывать об этом своему командиру?
— Нет, российское законодательство не предусматривает обязанность военнослужащих доклада своему командованию об обращении в военную прокуратуру или другие государственные органы.
– Какие задачи ставите в дальнейшем перед собой и вашим коллективом?
– Главная задача эффективно выполнять свои обязанности, отстаивать интересы государства, защищать и восстанавливать права военнослужащих и членов их семей, военных пенсионеров и других граждан.
— В заключение хотелось бы довести до читателей, что в случае нарушения их прав и законных интересов со стороны воинских должностных лиц либо совершения преступлений они могут обращаться в военную прокуратуру Гусевского гарнизона по адресу: Черняховск, ул. Советская, д. 3, тел. 8 (401-41) 3-25-05, 3-28-98, e-mail: 2007@gvp.rsnet.ru.
Интервью военного прокурора Гусевского гарнизона подполковника юстиции Павла Конашенко
23 марта 2018, 13:19прокуратура военные
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