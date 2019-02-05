Квалификационная коллегия судей Калининградской области рекомендовала заместителя прокурора города Советска Андрея Гаврикова на должность мирового судьи Гусевского района, пишет Rugrad.eu, ссылаясь на пресс-службу коллегии.
Ранее Андрей Гавриков уже пытался стать судьей: в мае 2017 года он был рекомендован судейской коллегией на должность судьи Нестеровского районного суда, но назначение не состоялось, и Гавриков продолжил работать в прокуратуре, а в сентябре 2016-го участвовал в конкурсе на должность судьи районного суда Советска, но проиграл своей коллеге из прокуратуры — Татьяне Буряченко, работавшей заместителем прокурора Славского района.
Переход из прокуратуры в судебные органы является довольно распространенной практикой. Ранее прокуроры отделов областной прокуратуры Анна Старикова и Артем Лахонин стали судьями Полесского районного суда.
Заместитель прокурора Советска станет мировым судьей в Гусеве
5 февраля 2019, 12:29
суд
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