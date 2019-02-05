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Информационный сайт города Гусева

Заместитель прокурора Советска станет мировым судьей в Гусеве

5 февраля 2019, 12:29
Заместитель прокурора Советска станет мировым судьей в Гусеве
Квалификационная коллегия судей Калининградской области рекомендовала заместителя прокурора города Советска Андрея Гаврикова на должность мирового судьи Гусевского района, пишет Rugrad.eu, ссылаясь на пресс-службу коллегии.

Ранее Андрей Гавриков уже пытался стать судьей: в мае 2017 года он был рекомендован судейской коллегией на должность судьи Нестеровского районного суда, но назначение не состоялось, и Гавриков продолжил работать в прокуратуре, а в сентябре 2016-го участвовал в конкурсе на должность судьи районного суда Советска, но проиграл своей коллеге из прокуратуры — Татьяне Буряченко, работавшей заместителем прокурора Славского района.

Переход из прокуратуры в судебные органы является довольно распространенной практикой. Ранее прокуроры отделов областной прокуратуры Анна Старикова и Артем Лахонин стали судьями Полесского районного суда.
суд
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он
# 1он
Вместо кого?
Сегодня, 14:49   ЦитироватьОтветить1
345
# 2345
Вон,Вместо Ветровой, наверное.Она в Кен.
Сегодня, 18:27   ЦитироватьОтветить0

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