Сегодня во время вечернего включения уличного освещения фонари по улице Московской не включились. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации,.
По словам директора МУП «Управляющая компания» Дениса Левочкина бригада электриков, которые тут же выехали на место, обнаружила короткое замыкание на участке улицы возле дома 62. Сейчас данный участок отключен от уличного освещения до утра, так как кабель находится под землёй. Утром элекрики приступят работам по ликвидации причины короткого замыкания.
На остальном участке улицы освещение включено.
Из-за короткого замыкания на улице Московской пропало уличное освещение
6 февраля 2019, 20:38
Фотография для иллюстрацииуличное освещение
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