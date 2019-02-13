/ / / Алексей Шайдуллин — серебряный призер чемпионата мира по боксу

Алексей начал заниматься боксом в Гусеве, но, что удивительно, в справочниках по боксу этот факт не отражен. Хотя по какой-то причине местом рождения Алексея указан именно Гусев, что неверно. Он родился в Приморском крае.
Высшим достижением Алексея стало второе место на Чемпионате мира по боксу в 2005 году в городе Маньян КНР, где он выступал за сборную Болгарии в полулегком весе до 57 кг.
Также Алексей Валерьевич чемпион Европы в 2006 году, двукратный победитель чемпионатов Евросоюза в 2004 и 2005 годах, чемпион России 2000 и 2001 года, а также победитель и призер многих турниров.
В любительском боксе Алексей провел более 600 боёв и из них проиграл только 28. Он является заслуженным мастером спорта России по боксу.
Сейчас Алексей Валерьевич проживает в Калининграде и занимает пост заместителя президента федерации бокса Калининградской области.
Владимир Летягин