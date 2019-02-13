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Алексей Шайдуллин — серебряный призер чемпионата мира по боксу

13 февраля 2019, 16:40
Алексей Шайдуллин — серебряный призер чемпионата мира по боксу
Многие знают известную на всю Россию гусевскую школу бокса. Неоднократно ее воспитанники достигали в этом виде спорта серьёзных высот, и одним из них был Алексей Валерьевич Шайдуллин.

Алексей начал заниматься боксом в Гусеве, но, что удивительно, в справочниках по боксу этот факт не отражен. Хотя по какой-то причине местом рождения Алексея указан именно Гусев, что неверно. Он родился в Приморском крае.

Высшим достижением Алексея стало второе место на Чемпионате мира по боксу в 2005 году в городе Маньян КНР, где он выступал за сборную Болгарии в полулегком весе до 57 кг.

Также Алексей Валерьевич чемпион Европы в 2006 году, двукратный победитель чемпионатов Евросоюза в 2004 и 2005 годах, чемпион России 2000 и 2001 года, а также победитель и призер многих турниров.

В любительском боксе Алексей провел более 600 боёв и из них проиграл только 28. Он является заслуженным мастером спорта России по боксу.

Сейчас Алексей Валерьевич проживает в Калининграде и занимает пост заместителя президента федерации бокса Калининградской области.

Владимир Летягин
Прославленные гусевцы бокс
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Гость Сергей
# 1Гость Сергей
Алексей начал заниматься боксом в Гусеве, но, что удивительно, в справочниках по боксу этот факт не отражен
Он начал заниматься боксом, ещё за долго до приезда в Гусев.
Сегодня, 17:26   ЦитироватьОтветить3
00000
# 200000
Цитата: Гость Сергей
Алексей начал заниматься боксом в Гусеве, но, что удивительно, в справочниках по боксу этот факт не отражен
Он начал заниматься боксом, ещё за долго до приезда в Гусев.

да и х с ним.
Сегодня, 18:06   ЦитироватьОтветить1
1 разряд по боксу
# 31 разряд по боксу
Цитата: 00000
Цитата: Гость Сергей
Алексей начал заниматься боксом в Гусеве, но, что удивительно, в справочниках по боксу этот факт не отражен
Он начал заниматься боксом, ещё за долго до приезда в Гусев.

да и х с ним.

Да х с тобой - понял!!! Ты боксом занимался, ты знаешь, что это за труд заниматься не любительски для себя, а профессионально на мировом уровне или на Всероссийском??? Сборы,тренировки, отборочные соревнования, травмы,сотресения, ушибы много много пота и т.д. Ты вообще каким-нибудь спортом занимался? Не суди и не судимым будешь (((. Ботаник чертов.
Сегодня, 18:56   ЦитироватьОтветить5
Гость Roman
# 4Гость Roman
Это действительно очень круто добиться таких высот. Я тоже занимался у Михаила Николаевича, но долго не смог.
Сегодня, 20:10   ЦитироватьОтветить2
Законник
# 5Законник
Спасибо Владимиру Летягину за напоминание о знаменитых земляках!
Сегодня, 21:43   ЦитироватьОтветить1

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