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В Гусевском округе выявлены нарушения в организации работы по рекультивации полигона твердых отходов

26 июня 2018, 15:12
В Гусевском округе выявлены нарушения в организации работы по рекультивации полигона твердых отходов
Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления в деятельности органов местного самоуправления области вскрыты нарушения в части организации работы по рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов, выведенных из эксплуатации.

Проверкой установлены 8 полигонов, которые в настоящее время не эксплуатируется и до настоящего времени не рекультивированы, проекты рекультивации объектов органами местного самоуправления не разработаны.

Подобные полигоны выявлены в Славском, Гусевском, Краснознаменском, Озерском, Черняховском и Славском городских округах.

В целях устранения выявленных нарушений Калининградским межрайонным природоохранным прокурором к администрациям указанных муниципальных образований заявлено 8 исковых заявлений с требованием разработать проекты рекультивации полигонов, на основании которых непосредственно произвести работы по их рекультивации.

В настоящее время рассмотрено и удовлетворено 5 исковых заявлений о рекультивации 2 полигонов в Славском городском округе, а также полигонов в Краснознаменском, Озерском и Черняховском городских округах, остальные исковые заявления находятся на рассмотрении.
отходы прокуратура
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Гость гость
# 1Гость гость
увольте кретова
.
Сегодня, 15:23   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 2Гость Гость
Цитата: Гость гость
увольте кретова
.

А при чем здесь Кретов?
Сегодня, 15:37   ЦитироватьОтветить0

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