Калининградская железная дорога планирует провести ремонтные работы платформы в Гусеве

15 февраля 2019, 21:25

Начались проектно-изыскательные работы по адаптации пассажирских платформ на станциях Калининград Северный, Светлогорск 2, Зеленоградск и Пионерский Курорт под конструктивные особенности электропоездов «Ласточка».



Реконструкцией предусмотрено изменение высоты платформ для удобства посадки/высадки пассажиров в «Ласточки», которые, напомним, с июня прошлого года курсируют на Зеленоградском и Светлогорском направлениях дороги.



Отметим, что в целом на 2019 год запланированы ремонтные работы 11 пассажирских платформ на станциях Приморск Новый, Большаково Новое, Гусев, Междуречье, Дружное Западное, Луговое Новое, а также остановочных пунктах Отважное, Стрельня Новая, Рощино, Светлое.



Отметим, что в 2018 году Калининградской дирекцией развития пассажирских обустройств был проведен большой объем работы по развитию инфраструктуры вокзалов и станций. Так, в рамках проекта по интеграции с городской транспортной сетью были построены остановочный пункт на улице Брусничная и дополнительная платформа на станции Гурьевск Новый, а основная пассажирская платформа на этой же станции отремонтирована.



Также были проведены работы по обустройству платформ на станциях Гусев, Черняховск, Западный Новый, вокзалов на станциях Нестеров, Светлогорск 2, Зеленоградск, Мамоново, Северного вокзала в Калининграде. На 102 остановочных пунктах установлены современные навигационные системы.

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