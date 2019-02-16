Гусевцы заняли первое место в отборочном этапе конкурса «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании»

16 февраля 2019, 09:28

14 февраля 2019 года сборная команда города Гусева заняла первое место в отборочном этапе Межрегионального конкурса «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» и вошла в состав сборной команды Калининградской области.



Соревнование «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании " является специальным проектом просветительского мероприятия «III Всероссийская Олимпиада по 3D технологиям».



Участники команды:



Ермолович Александр — обучающийся ДЮЦ, объединение «3Д-моделирование», педагог Толстенко Ю.И., воспитанник ГБОУ КР КШИ Андрея Первозванного кадетский морской корпус.



Денисова Екатерина — обучающаяся ДЮЦ, объединение «Лазерные технологии», педагог Гаврилова Т.В., учащаяся СОШ г. Озерска.



Руководитель команды — Молдан Кирилл, выпускник ДЮЦ, студент Гусевского политехнического техникума, волонтер и куратор инновационного развития ДЮЦ, победитель данного соревнования в 2018 году.



Наставник команды — Пономарчук Анастасия, студентка Гусевского политехнического техникума, победитель данного соревнования в 2018 году.



В сборную команду Калининградской области вошла команда МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева и команда СОШ «Школа будущего» пос. Б. Исаково. Сборная команда с 16 по 29 марта 2019 года будет представлять нашу область в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край) на Всероссийский этап соревнований.



Поздравляем победителей, желаем успеха во Всероссийском этапе!



Благодарим родителей участников команды, администрацию МО «Гусевский городской округ», Гусевский политехнический техникум, ГБОУ КР КШИ Андрея Первозванного кадетский морской корпус и ОАО «Ювелирпром» за поддержку в таком ответственном мероприятии!

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