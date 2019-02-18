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Информационный сайт города Гусева

Три Ивана — три офицера

18 февраля 2019, 13:46
В нынешнее время редко можно встретить сыновей, готовых продолжить ратное дело отца — стать офицером российской армии. А вот Иван Ольшанский твердо решил, что после окончания школы будет поступать в военное училище. И эту твердость характера в нем воспитал отец — советский офицер Иван Ольшанский.

Когда Ольшанского — старшего отправили служить в Афганистан, Иван младший был уже на втором курсе военного училища и прекрасно понимал, каково приходится сейчас отцу.

— Хотя в своих письмах он не особо рассказывал о службе там, (в то время письма из Афганистана прочитывали сотрудники контрразведки и могли не отправить его адресату — прим.ред.), но я прекрасно понимал, как ему там приходится нелегко. Переживал и старался не подвести отца. Старался следовать его словам. Он писал мне, что не всегда приходится следовать истинам, прописанным в учебниках по военному делу. Что иногда приходится принимать самому важные, а на тот момент верные и ответственные решения. Но главное, о чем во всех письмах писал отец, это то, что нужно беречь жизнь солдата. Что солдат это главное и его жизнь дороже всего.

И Иван Ольшанский следовал постулатам своего отца. И ни разу не подвел его. Позже отец расскажет сыну, когда его вызвали в Кабул в штаб армии ни о чем хорошем он думать не мог (обычно в штаб вызывали, чтобы устроить выволочку — прим.ред). Однако Ивану Ольшанскому–старшему зачитали Благодарственное письмо от имени командования училища, где учился его сын. За то, что он смог воспитать такого честного, ответственного и порядочного человека. Отец был горд.

Два года назад уже его внук, тоже Иван, окончил пограничный институт ФСБ России и продолжил династию офицеров.

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