/ / / Три Ивана — три офицера

18 февраля 2019, 13:46

В нынешнее время редко можно встретить сыновей, готовых продолжить ратное дело отца — стать офицером российской армии. А вот Иван Ольшанский твердо решил, что после окончания школы будет поступать в военное училище. И эту твердость характера в нем воспитал отец — советский офицер Иван Ольшанский.Когда Ольшанского — старшего отправили служить в Афганистан, Иван младший был уже на втором курсе военного училища и прекрасно понимал, каково приходится сейчас отцу.И Иван Ольшанский следовал постулатам своего отца. И ни разу не подвел его. Позже отец расскажет сыну, когда его вызвали в Кабул в штаб армии ни о чем хорошем он думать не мог (обычно в штаб вызывали, чтобы устроить выволочку — прим.ред). Однако Ивану Ольшанскому–старшему зачитали Благодарственное письмо от имени командования училища, где учился его сын. За то, что он смог воспитать такого честного, ответственного и порядочного человека. Отец был горд.Два года назад уже его внук, тоже Иван, окончил пограничный институт ФСБ России и продолжил династию офицеров.