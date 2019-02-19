/ / / Таможенное управление Гумбинненского округа

19 февраля 2019, 14:36

Владимир Летягин

Гумбинненский округ был самым восточным в Германии и располагался на её границе. Здесь всегда существовал какой-либо государственный орган, так или иначе выполняющий функции таможни.Последние управление таможни Гумбинненского округа располагалось на Фридрихштрассе, 21. Сейчас это проспект Ленина. Последним начальником здесь был старший инспектор таможенного управления Витковский. Три отдела управления возглавляли инспектора Мюллер, Мершель и Шульц.Борьба Гумбинненского таможенного управления с контрабандой из-за границы не прекращалась никогда. Незаконным перевозом товаров занимались организованные банды. Нередко борьба с нарушителями доводила до кровавого боестолкновения с многочисленными жертвами.Обычно контрабандисты отправляли вперёд себя человека с не очень ценным товаром, который должен был разведать обстановку. Если, так называемый заяц, натыкался на засаду, то он сразу поднимал шум и завязывалась перестрелка. Как правило, контрабандисты отступали и начинали искать лазейку в другом месте.