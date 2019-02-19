/ / / Таможенное управление Гумбинненского округа

Последние управление таможни Гумбинненского округа располагалось на Фридрихштрассе, 21. Сейчас это проспект Ленина. Последним начальником здесь был старший инспектор таможенного управления Витковский. Три отдела управления возглавляли инспектора Мюллер, Мершель и Шульц.
Борьба Гумбинненского таможенного управления с контрабандой из-за границы не прекращалась никогда. Незаконным перевозом товаров занимались организованные банды. Нередко борьба с нарушителями доводила до кровавого боестолкновения с многочисленными жертвами.
Фото контрабандиста из архива Гумбинненского округа.
Обычно контрабандисты отправляли вперёд себя человека с не очень ценным товаром, который должен был разведать обстановку. Если, так называемый заяц, натыкался на засаду, то он сразу поднимал шум и завязывалась перестрелка. Как правило, контрабандисты отступали и начинали искать лазейку в другом месте.
Владимир Летягин