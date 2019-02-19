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Таможенное управление Гумбинненского округа

19 февраля 2019, 14:36
Здание Гумбинненского таможенного управления.
Гумбинненский округ был самым восточным в Германии и располагался на её границе. Здесь всегда существовал какой-либо государственный орган, так или иначе выполняющий функции таможни.

Последние управление таможни Гумбинненского округа располагалось на Фридрихштрассе, 21. Сейчас это проспект Ленина. Последним начальником здесь был старший инспектор таможенного управления Витковский. Три отдела управления возглавляли инспектора Мюллер, Мершель и Шульц.

Борьба Гумбинненского таможенного управления с контрабандой из-за границы не прекращалась никогда. Незаконным перевозом товаров занимались организованные банды. Нередко борьба с нарушителями доводила до кровавого боестолкновения с многочисленными жертвами.


Фото контрабандиста из архива Гумбинненского округа.

Обычно контрабандисты отправляли вперёд себя человека с не очень ценным товаром, который должен был разведать обстановку. Если, так называемый заяц, натыкался на засаду, то он сразу поднимал шум и завязывалась перестрелка. Как правило, контрабандисты отступали и начинали искать лазейку в другом месте.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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Гость Виталий
# 1Гость Виталий
Продолжайте свои статьи. Очень интересно. И не обращайте внимания на псевдопатриотов.
А это здание сохранилось или нет?
Сегодня, 19:09   ЦитироватьОтветить1
Владимир Летягин
# 2Владимир Летягин
Гость Виталий,
спасибо за поддержку . историю россии поверьте знаю довольно неплохо . и статьи по истории россии есть . в том числе опубликованные в реале .нужно четко отделять историю германии от истории 3 го рейха , только и всего .знай мы лучше историю нашего края , удалось бы избежать многих ошибок в ведении хозяйства и в других сферах жизни здесь . тем более история пруссии к удивлению многих имеет много схожих черт с тем что происходит сейчас в нашем крае . не будем забывать , что восточная пруссия была отделена от германии после окончания первой мировой войны . и так же была анклавом . и в этой связи опыт административного культурного хозяйственного и т д строительства здесь , нужно подробно изучать . никто присоединять область к германии не планирует . хотя многие жители нашей области были бы не против скорее всего . учитывая как они живут . по поводу того сохранилось это здание или нет ничего сказать не могу , но видимо нет оно запомнилось бы .
Сегодня, 19:59   ЦитироватьОтветить1
Гость Виталий
# 3Гость Виталий
Владимир Летягин,
Здание похоже напротив Собеса.
Сегодня, 22:27   ЦитироватьОтветить0

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