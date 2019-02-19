В библиотеках округа прошли встречи с воинами-интернационалистами

19 февраля 2019, 16:55

Афганистан. Афганская война. События этих тяжелых дней до сих пор отражаются в наших сердцах, и подтверждение тому — встречи с участниками боевых действий в сельских библиотеках.



В Фурмановской библиотеке прошёл вечер — встреча «Афганистан — наша память и боль» с участником боевых действий Семёновым Сергеем Викторовичем. В ходе мероприятия присутствующие познакомились с книжной выставкой и фотовыставкой «По дорогам афганской войны шли мои земляки», просмотрели видеофрагменты о боевых действиях в Афганистане. Сергей Викторович рассказал о людях, запечатленных на фотографиях, и поделился своими воспоминаниями о службе в Афганистане.



В день памяти воинов-интернационалистов в Лермонтовской библиотеке проведена встреча родных и друзей тех ребят, которые побывали в горячих точках Чечни и Афганистана. Заведующая библиотекой Лукша М. А. познакомила участников мероприятия с выставкой книг и материалов о тех ребятах, которым довелось побывать в горячих точках. Отдельная страничка обзора была посвящена А. Н. Кищенкову Завершилось мероприятие просмотром документального фильма.



В Брянской библиотеке прошла встреча читателей с участниками боевых действий в Афганистане — Новосадовым Виктором Михайловичем и Аракчеевым Виктором Николаевичем. Читатели попросили гостей поделиться своими воспоминаниями об афганской войне: где пришлось воевать и сколько времени, откуда были призваны, как афганский народ относился к нашим солдатам, что больше всего поразило их в этой стране, что самое ценное на их взгляд, они вынесли из афганской войны? Настя Перлевская, ученица 11 класса МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева, рассказала «Балладу о двадцатилетних». Память погибших в Афганистане участники мероприятия почтили минутой молчания.

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