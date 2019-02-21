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Информационный сайт города Гусева

В городской библиотеке прошло мероприятие, приуроченное ко Дню молодого избирателя

21 февраля 2019, 13:09
В городской библиотеке прошло мероприятие, приуроченное ко Дню молодого избирателя
Выборы — способ формирования органов государства и местного самоуправления с помощью голосования. Реализация гражданами своего права выбора является одной из важнейших форм их участия в управлении государством.

Для создания позитивного отношения будущих избирателей к выборам, в читальном зале Центральной библиотеки прошло мероприятие, приуроченное ко Дню молодого избирателя. На нем присутствовали студенты Гусевского агропромышленного колледжа.

Приглашенным гостем был Глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель окружного Совета депутатов Гнездилов Андрей Петрович.

Ребята задавали интересные вопросы, на которые получали развернутые ответы. В ходе мероприятия библиотекарь Богдан Т.А. показала презентацию «Наше будущее в наших руках». Студенты отвечали на вопросы викторины. Участники мероприятия посмотрели шуточный видео ролик о том, почему на выборы надо идти всем.
библиотека выборы
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