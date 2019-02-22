В концертном зале городского Дома культуры Гусевского городского еще никогда не было такого количества звезд. Причем разной величины и ранга, потому как сегодня вечером состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, — рассказывает «За доблестный труд».
В Доме культуры собралось командование 11 армейского корпуса, который базируется в Гусевском городском округе и лучшие офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты Гусевского гарнизона.
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, Гусевский городской прокурор Евгений Смирнов, начальник МО МВД РФ «Гусевский» Руслан Молчанов, ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель города Сергей Семенихин, помощник депутата Калининградской областной Думы — секретарь гусевского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов и другие официальные лица пришли поздравить личный состав 11 армейского корпуса и выразить слова признательности командованию и старшим офицерам за слаженное взаимодействие в развитии округа.
Александр Китаев вручил благодарственные письма командованию 11 армейского корпуса, командирам частей, расквартированных в нашем любимом городе, ветеранам. Андрей Гнездилов в свою очередь поздравил лучших офицеров гарнизона и ветеранов военной службы со 101-й годовщиной образования рабоче-крестьянской Красной Армии.
А Александр Богданов поздравил командира 11 армейского корпуса с присвоением ему очередного воинского звания генерал-лейтенант и вручил поздравительный адрес от имени председателя Калининградской областной Думы Марины Оргеевой.
В городском ДК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
22 февраля 2019, 23:03
Городской дом культуры День защитника Отечества
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