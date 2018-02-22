/ / / В ДО прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и юбилею Красной Армии

Сегодня в Гарнизонном Доме офицеров города Гусева состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дню защитника Отечества и 100-летию со Дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.
Поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и воинов Гусевского гарнизона глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Примите самые тёплые, искренние поздравления с Днём защитника Отечества и столетним юбилеем Красной Армии! Каждый из нас, независимо от того, находится он на боевом посту или занимается мирным делом, своим трудом умножает богатство и славу великой России. В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших свою жизнь ратному труду. Желаю ветеранам и всему личному составу соединения крепкого здоровья, счастья, больших профессиональных успехов в нелегком труде защитника Отечества».
В рамках торжественной церемонии глава администрации вручил Благодарственные письма командиру 11 армейского корпуса гвардии генерал-майору Юрию Яровицкому, первому заместитель командира — начальник штаба 11 армейского корпуса гвардии полковнику Валерию Жила, командиру 79-й Инстербургской гвардейской отдельной мотострелковой бригады гвардии полковнику Юрию Володоченко, военному комиссару города Гусева, Нестерова, Краснознаменска, Гусевского, Нестеровского и Краснознаменского районов подполковнику запаса Владимиру Прошину, ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю г. Гусева Сергею Семенихину, председателю Гусевской первичной организации Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Виктору Юрилину, председателю Совета ветеранов 18-й гвардейской Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии Василию Коляго, гвардии подполковнику в отставке Георгию Крашенникову, гвардии подполковнику запаса Александру Макарову, гвардии майору в отставке Александру Алтухову, гвардии старшему прапорщику в отставке Петру Андросовичу.
Секретарь Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов поздравил воинов 11 армейского корпуса от себя и депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина, вручил им приветственный адрес и сертификат на приобретение спортивного оборудования.
Слова благодарности и поздравления защитникам нашей Родины прозвучали сегодня и от главы Гусевского городского округа- председателя окружного Совета депутатов Андрея Гнездилова, главы МО «Черняховский городской округ» Сергея Булычева, а также от заслуженного мастера спорта СССР, Олимпийского чемпиона Михаил Васильева.
После официальной части для участников торжественного собрания состоялась концертная программа.
В ДО прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и юбилею Красной Армии
22 февраля 2018, 22:25
День защитника Отечества
191 просмотр
Другие новости по теме