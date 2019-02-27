В Калининградской области продолжается региональный чемпионат молодёжного профмастерства WorldSkills. На одной из площадок на востоке региона соревнуются ветеринары. Юноши и девушки проводят клинические обследования животных, ставят диагнозы и назначают настоящее лечение.
Молодые специалисты проводят медосмотр калифорнийского кролика. Организация соревнований WorldSkills в компетенции — ветеринария является самой сложной. Без животных и птиц состязания состояться не могут. Студентка агропромышленного колледжа Анна Пискарёва знакомит конкурсантов со своей любимицей Лулу.
Анна Пискарёва, студентка агропромышленного колледжа:
— Здесь же никакого грубого обращения нет. Просто она волнуется, а так всё нормально, хорошо.
Как бьётся сердце курицы, есть ли расстройство пищеварительной системы у барашка.
В работе с животными главное не волноваться, они чувствуют настроение людей, могут нервничать, чтобы не утомлять пациентов, всё нужно делать быстро.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— У меня в руках специальный прибор для измерения температуры у животных. Нужно мгновение, чтобы узнать результат. Проверим. — 38 и 5.
Телёнок здоров. Лулу отправили на УЗИ. Исследование безболезненное, хозяйка рядом собачка спокойна.
Максим Мечов, эксперт союза WorldSkills Russia:
— Раньше ветеринар ходил в чёрном халате, а сейчас ходит в белом. А потому что прогресс шагнул вперёд и все помещения для исследования животных намного лучше оборудованы.
В рамках отдельного модуля оцениваются знания конкурсантов в области ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов питания. Итоги подведут 1 марта. Весной победители регионального чемпионата профмастерства примут участие в отборочном туре национального первенства WorldSkills в Великом Новгороде.
В Калининградской области продолжается чемпионат молодёжного профмастерства WorldSkills
27 февраля 2019, 12:21
WorldSkills Russia агропромышленный колледж
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