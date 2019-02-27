/ / / В Калининградской области продолжается чемпионат молодёжного профмастерства WorldSkills

27 февраля 2019, 12:21

В Калининградской области продолжается региональный чемпионат молодёжного профмастерства WorldSkills. На одной из площадок на востоке региона соревнуются ветеринары. Юноши и девушки проводят клинические обследования животных, ставят диагнозы и назначают настоящее лечение.Молодые специалисты проводят медосмотр калифорнийского кролика. Организация соревнований WorldSkills в компетенции — ветеринария является самой сложной. Без животных и птиц состязания состояться не могут. Студентка агропромышленного колледжа Анна Пискарёва знакомит конкурсантов со своей любимицей Лулу.Как бьётся сердце курицы, есть ли расстройство пищеварительной системы у барашка.В работе с животными главное не волноваться, они чувствуют настроение людей, могут нервничать, чтобы не утомлять пациентов, всё нужно делать быстро.Телёнок здоров. Лулу отправили на УЗИ. Исследование безболезненное, хозяйка рядом собачка спокойна.В рамках отдельного модуля оцениваются знания конкурсантов в области ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов питания. Итоги подведут 1 марта. Весной победители регионального чемпионата профмастерства примут участие в отборочном туре национального первенства WorldSkills в Великом Новгороде.