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На проспекте Ленина возобновили строительство торгового центра

28 февраля 2019, 14:38
На проспекте Ленина возобновили строительство торгового центра
На днях в Гусеве на проспекте Ленина в районе АЗС-21, на огороженной площадке после долгого простоя возобновились строительные работы. Рабочие выстраивают здание из газосиликатных блоков. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

В 2013 году один из совладельцев компании «Лавка Бахуса» купил в этом месте участок земли и получил разрешение на строительство торгового центра. После начались строительные работы, но они были приостановлены на стадии возведения фундамента.
строительство
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