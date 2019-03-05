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Вильгельм Йордан — немецкий писатель корреспондент и политик

5 марта 2019, 16:18
Гумбинненская Фридрихшуле выпустила из своих стен большое количество учеников, сыгравших огромную роль в истории Германии. Одним из таких был Вильгельм Йордан — известный немецкий писатель, корреспондент и политик.

Родился Вильгельм в Инстербурге в 1819 году. Его отцом был священник, служивший во многих храмах Пруссии, в том числе и Гумбиннене. Он и отправил сына в Гумбинненскую гимназию, известную как Фридрихшуле.

После Вильгельм закончил Кёнигсбергский университет. Имея либеральные взгляды, он не стал богословом и начал писать.

Вильгельм Йордан был главном редактором в либеральном журнале в городах Лейпциге и Бремене. В Германии очень известны его романы «Себальд», «Две колыбели» и поэмы «Демиурги-мистерия», «Нибелунги». В перечне книг, написанных Вильгельмом, много и других не менее популярных изданий. Приоритетным его направлением был немецкий историзм.

В 1899 году Вильгельм Йордан был избран почетным жителем Инстербурга. Также он известен как политик, депутат рейхстага и участник революции в 1848–1849 годы.

Умер Вильгельм Йордан во Франфуркте на Майне в 1904 году.

Владимир Летягин
Гумбиннен история
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