Эдиль Эдиль
/ / / В ГДК прошёл ежегодный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Информационный сайт города Гусева

В ГДК прошёл ежегодный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

4 марта 2019, 11:30
В ГДК прошёл ежегодный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
1 марта в Городском доме культуры состоялся ежегодный пятый межмуниципальный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», посвященный «Дню молодого избирателя».

В сложнейшей борьбе за звание лучших интеллектуалов сразились 10 молодежных команд из Озерска, Черняховска, Нестерова, Гусева и Немана.

С приветственным словом к молодым избирателям обратился Глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель окружного Совета депутатов Андрей Петрович Гнездилов. Он подчеркнул, что на нынешнее поколение возлагаются огромные надежды, что молодежь должна развиваться, не только занимаясь спортом, но и в интеллектуальном плане, а так же активно принимать участие в выборах, проводимых в нашей стране.

По результатам турнира призовые места, распределились следующим образом:

1 место: команда «Без названия» г. Озёрск (15 баллов)
2 место: команда «Гражданин» МАОУ СОШ № 4 г. Черняховск (14 баллов)
3 место: команда «Чувачеллы» МАОУ СОШ г. Нестерова им. В. И. Пацаева
4 место: (кубок за волю к победе) команда «Последняя надежда Гусева» МАОУ СОШ № 3 г. Гусев

Команда, принимавшая участие «вне игры» Взрослая команда «Сюрприз» 19 баллов
Что Где Когда Городской дом культуры
198 просмотров
0
Цветочки от солнышка Цветочки от солнышка
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
15 апреля в ГДК прошел межмуниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
15 апреля в ГДК прошел межмуниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
30 сентября в ГДК состоялся муниципальный турнир интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»
30 сентября в ГДК состоялся муниципальный турнир интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико