В ГДК прошёл ежегодный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

4 марта 2019, 11:30

1 марта в Городском доме культуры состоялся ежегодный пятый межмуниципальный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», посвященный «Дню молодого избирателя».



В сложнейшей борьбе за звание лучших интеллектуалов сразились 10 молодежных команд из Озерска, Черняховска, Нестерова, Гусева и Немана.



С приветственным словом к молодым избирателям обратился Глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель окружного Совета депутатов Андрей Петрович Гнездилов. Он подчеркнул, что на нынешнее поколение возлагаются огромные надежды, что молодежь должна развиваться, не только занимаясь спортом, но и в интеллектуальном плане, а так же активно принимать участие в выборах, проводимых в нашей стране.



По результатам турнира призовые места, распределились следующим образом:



1 место: команда «Без названия» г. Озёрск (15 баллов)

2 место: команда «Гражданин» МАОУ СОШ № 4 г. Черняховск (14 баллов)

3 место: команда «Чувачеллы» МАОУ СОШ г. Нестерова им. В. И. Пацаева

4 место: (кубок за волю к победе) команда «Последняя надежда Гусева» МАОУ СОШ № 3 г. Гусев



Команда, принимавшая участие «вне игры» Взрослая команда «Сюрприз» 19 баллов

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