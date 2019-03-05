На оперативном совещании, которое состоялось в минувший понедельник под руководством главы администрации Гусевского городского округа Александра Китаева, обсуждался вопрос заболеваемость гриппом и ОРВИ в округе, рассказалив пресс-службе администрации округа.
Главный врач «Гусевской ЦРБ» Ольга Герцог сообщила, что только за неделю диагноз ОРВИ поставлен 81 жителю округа, в их числе 69 детей. На сегодняшний день на карантин закрыто 2 группы в детских садах и 12 классов среди школ.
Но, как заверяет Ольга Богдановна, порог заболеваемости не превышен. Такая сезонная вспышка вполне ожидаема и затронула не только наш город. На прошедшем заседании санитарно-эпидемиологической комиссии были выработаны мероприятия по недопущению роста заболеваний, а также они были доведены до руководителей социальной сферы. Управлением образования администрации ведется ежедневный мониторинг заболеваний.
А пока медики рекомендуют гусевцам уделять особое внимание своему здоровью, поддержанию иммунитета и не заниматься самолечением, а при первых же симптомах обратиться к врачу.
За неделю в Гусевском округе поставлен 81 диагноз ОРВИ
5 марта 2019, 16:08
грипп ОРВИ бол
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