/ / / Сабина Гизбрехт — музыковед, историк музыки и ведущий филокартист Германии из Гумбиннена

8 марта 2019, 11:43

Владимир Летягин

В 1938 году в Гумбиннене родилась Сабина Гизбрехт, которая оставила свой след в развитии музыкального направления Германии.Сабина Гизбрехт закончила Свободный университет Берлина, получив профессию искусствоведа. В 1968 году она написала диссертацию по истории и теории австрийского народного танца.Вся её жизнь была связана с университетом Оснабрюка, где она преподавала музыковедение.Сабина Гизбрехт написала много работ по теории и истории музыки, такие, как «Популярная музыка конца XIX века до падения Вейнмарской республики», изданная в Гамбурге в 1988 году, «Политическая и социальная функция марша и танцевальной музыки», изданная в Штутгарте в 1988 году, «Гражданская музыка в жизни 19 века», изданная в Штутгарте в 1991 году, двухтомник «Введение в музыку», изданный в Штутгарте в 1988 году, и многие другие.Кроме своей основной деятельности, как музыковед, Сабина Гизбрехт являлась ещё и ведущим филокартистом Германии. Она занималась исследованием открыток, написав две фундаментальные работы в этой области: «Музыка и пропаганда — Первая мировая война в немецкой открытке» и «Путь к эмансипации — женщина на открытках Германской империи». Эти работы были изданы в Оснабрюке в 2014–2017 годах.Сейчас в Оснабрюке при библиотеке университета работает центр по изучению открыток, который называется «Исторические изображения, открытки, основанные Сабиной из Гумбиннена».Сабина Гизбрехт проживает в Оснабрюке.