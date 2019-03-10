Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Ярко, красочно и задорно проходит «Широкая масленица» в Гусеве
Информационный сайт города Гусева

Ярко, красочно и задорно проходит «Широкая масленица» в Гусеве

10 марта 2019, 15:58
Ярко, красочно и задорно проходит «Широкая масленица» в Гусеве
Ярко, красочно и задорно началось сегодня празднование «Широкой масленицы». Несмотря на хмурую погоду, гусевцы были заряжены отличным настроением. А согреться им помогали задорные пляски и танцы под весёлые народные песни и частушки, а также множество вкусных угощений! По традиции самые сильные и смелые покоряли аттракцион «Масленичный столб».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравить с этим исконно русским праздником пришёл глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев.

«Сегодня масленичную неделю венчает Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощенья за те обиды, которые мы причинили друг другу, за недоразумения. Вот и я пользуясь случаем прошу прощенья у вас всех, если вдруг кого-то обидел. А также хочу пожелать успеха и процветания вам и вашим семьям. Благополучия и везения! Давайте своими улыбками прогоним зиму, которая была хорошей и порадовала нас морозами, хорошим снегом, и скорее встретим весну!», — сказал Александр Китаев.
масленица
370 просмотров
0
Цветочки от солнышка Цветочки от солнышка
Другие новости по теме
С русским размахом прошли празднования «Широкой Масленицы» в Гусеве
С русским размахом прошли празднования «Широкой Масленицы» в Гусеве
Фоторепортаж с массовых гуляний «Широкая Масленица»
Фоторепортаж с массовых гуляний «Широкая Масленица»
В Гусеве прошли массовые гуляния «Широкая Масленица»
В Гусеве прошли массовые гуляния «Широкая Масленица»
Конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2012»
Конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2012»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров