Ярко, красочно и задорно началось сегодня празднование «Широкой масленицы». Несмотря на хмурую погоду, гусевцы были заряжены отличным настроением. А согреться им помогали задорные пляски и танцы под весёлые народные песни и частушки, а также множество вкусных угощений! По традиции самые сильные и смелые покоряли аттракцион «Масленичный столб».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравить с этим исконно русским праздником пришёл глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев.
«Сегодня масленичную неделю венчает Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощенья за те обиды, которые мы причинили друг другу, за недоразумения. Вот и я пользуясь случаем прошу прощенья у вас всех, если вдруг кого-то обидел. А также хочу пожелать успеха и процветания вам и вашим семьям. Благополучия и везения! Давайте своими улыбками прогоним зиму, которая была хорошей и порадовала нас морозами, хорошим снегом, и скорее встретим весну!», — сказал Александр Китаев.
Ярко, красочно и задорно проходит «Широкая масленица» в Гусеве
10 марта 2019, 15:58
масленица
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