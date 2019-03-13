Гусев в числе самых активных по проведению антинаркотических мероприятий

13 марта 2019, 20:14

13 марта в областном правительстве состоялось заседание антинаркотической комиссии. В мероприятии под председательством начальника УМВД России по Калининградской области Игоря Илларионова приняли участие руководители региональных управлений федеральных служб, представители областной Думы, правительства региона, в том числе первый заместитель председателя — руководитель аппарата регионального правительства Алексей Родин.



Участники заслушали доклад о наркоситуации в регионе, обсудили осуществление межведомственного взаимодействия между подразделениями УФСИН России по Калининградской области и другими структурами правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ.



Представители региональных министерств здравоохранения, образования, спорта, а также агентства по делам молодежи рассказали о выполнении основного мероприятия «Комплексные меры по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркопотребителей» госпрограммы Калининградской области «Безопасность».



На заседании были подведены итоги работы молодежной антинаркотической комиссии Калининградской области за 2018 год. Всего в прошедшем году на территории региона, при участии муниципальных образований Калининградской области, проведено более 1 600 профилактических антинаркотических мероприятий, в которых приняли участие свыше 90 тысяч человек. В числе самых активных — жители Гвардейского, Гусевского городских округов и Калининграда.



Участники приняли ряд решений. В частности, планируется усилить работу в образовательных учреждениях по раннему выявлению потребления наркотических средств и психотропных веществ. Для этого в 2019-2020 учебном году в регионе будет внедрена единая методика проведения социально-психологического тестирования с использованием автоматизированной системы её обработки. Министерство образования области готовится провести пилотную апробацию этой методики и обучение специалистов по работе с программным обеспечением.



Кроме того, министерству образования рекомендовано принять участие в проведении Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2019», инициированной Министерством внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с федеральными министерствами здравоохранения, науки и высшего образования, просвещения, Федерального агентства по делам молодежи в период с 17 по 26 апреля и с 11 по 20 ноября 2019 года.

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