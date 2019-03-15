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В апреле на территории Гусевского округа обработают от клещей 106 гектаров

15 марта 2019, 15:48
В апреле на территории Гусевского округа обработают от клещей 106 гектаров
В апреле на территории Гусевского городского округа начнется акарицидная обработка от клещей. На 2019 год запланировано обработать площадь порядка 106 гектаров.

Повторная обработка состоится в августе.

По выполнении работ будет проведена проверка ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области».

Призываем всех гусевцев быть предельно осторожными , т. к. в регионе за медицинской помощью по поводу укуса клещей обратилось уже 11 человек!
клещи
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