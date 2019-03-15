В апреле на территории Гусевского городского округа начнется акарицидная обработка от клещей. На 2019 год запланировано обработать площадь порядка 106 гектаров.
Повторная обработка состоится в августе.
По выполнении работ будет проведена проверка ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области».
Призываем всех гусевцев быть предельно осторожными , т. к. в регионе за медицинской помощью по поводу укуса клещей обратилось уже 11 человек!
В апреле на территории Гусевского округа обработают от клещей 106 гектаров
15 марта 2019, 15:48
клещи
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