В апреле на территории Гусевского округа обработают от клещей 106 гектаров

15 марта 2019, 15:48

В апреле на территории Гусевского городского округа начнется акарицидная обработка от клещей. На 2019 год запланировано обработать площадь порядка 106 гектаров.



Повторная обработка состоится в августе.



По выполнении работ будет проведена проверка ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области».



Призываем всех гусевцев быть предельно осторожными , т. к. в регионе за медицинской помощью по поводу укуса клещей обратилось уже 11 человек!

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