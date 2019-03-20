В Гусевском социальном центре прошёл поэтический вечер

20 марта 2019, 13:50

Накануне замечательного праздника Дня поэзии в социально-реабилитационном отделении МБУ «КЦСОН в ГГО» под нежные мелодии оркестра «Поля Мариа» получатели социальных услуг слушали стихи нашей землячки Марии Зверевой. Это был самый настоящий поэтический вечер.



Сама Мария пишет о своём творчестве так: «Моя душа — одна большая тайна, туда не каждого пускаю, наверно это не случайно, что я в стихах все выражаю.....».



Некоторые стихи были посвящены известным людям, которые внесли свой вклад в жизнь нашей России. К примеру, Марину Цветаеву Маша называет королевой серебряного века. В своём стихотворении, которое посвящёно любимому поэту Сергею Есенину, Мария отмечает: «Его стихи все школьники читают, но о судьбе так мало знают, безумно Родину любил… Есенин настоящим был!..». В стихотворении, которое посвящёно певцу Игорю Талькову, следующие строки: «Поэт и композитор был от бога, к успеху вела трудная дорога. Ты очень много не успел…не досказал и не допел.....».

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