/ / / В Гусевском округе продолжаются проверки пассажирских автобусов

21 марта 2019, 12:16

А. Козырев, врио начальника ОГИБДД

МО МВД России «Гусевский»

В Калининградской области, в том числе на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский», продолжаются проверки законности в области пассажирских перевозок.За весь период профилактического мероприятия на территории Гусевского и Нестеровского городских округов проведено 17 проверок в области пассажирских перевозок автобусами, в ходе которых проверено 321 транспортное средство.К административной ответственности привлечено 42 водителя. При это два автобуса были в неудовлетворительного техническом состояния, в двух автобусах не работали в установленном порядке тахографы, еще два автобуса не прошли технический осмотр.Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдении действующего законодательства и Правил дорожного движения.