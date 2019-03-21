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В Гусевском округе продолжаются проверки пассажирских автобусов

21 марта 2019, 12:16
В Гусевском округе продолжаются проверки пассажирских автобусов
В Калининградской области, в том числе на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский», продолжаются проверки законности в области пассажирских перевозок.

За весь период профилактического мероприятия на территории Гусевского и Нестеровского городских округов проведено 17 проверок в области пассажирских перевозок автобусами, в ходе которых проверено 321 транспортное средство.

К административной ответственности привлечено 42 водителя. При это два автобуса были в неудовлетворительного техническом состояния, в двух автобусах не работали в установленном порядке тахографы, еще два автобуса не прошли технический осмотр.

Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдении действующего законодательства и Правил дорожного движения.

А. Козырев, врио начальника ОГИБДД
МО МВД России «Гусевский»
пасажирские перевозки
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