/ / / В Гусевском округе продолжаются проверки пассажирских автобусов

За весь период профилактического мероприятия на территории Гусевского и Нестеровского городских округов проведено 17 проверок в области пассажирских перевозок автобусами, в ходе которых проверено 321 транспортное средство.
К административной ответственности привлечено 42 водителя. При это два автобуса были в неудовлетворительного техническом состояния, в двух автобусах не работали в установленном порядке тахографы, еще два автобуса не прошли технический осмотр.
Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдении действующего законодательства и Правил дорожного движения.
А. Козырев, врио начальника ОГИБДД
МО МВД России «Гусевский»
МО МВД России «Гусевский»