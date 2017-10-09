В регионе стартовало специальное профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки»

9 октябрь 2017, 14:22

Госавтоинспекция информирует о начале очередного этапа специального профилактического мероприятия «Нелегальные перевозки», которое пройдет на территории Калининградской области с 9 по 31 октября 2017 года.



Пассажирские перевозки – отрасль, требующая повышенного внимания со стороны Госавтоинспекции. Дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирского транспорта не теряют актуальности. Основными причинами высокой тяжести последствий таких ДТП являются: нарушения Правил дорожного движения, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров автобусами, имеющими технические неисправности, при наличии которых эксплуатация запрещена, внесение изменений в конструкцию автобусов без согласования с органами Госавтоинспекции.



В преддверии проведения мероприятия начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Геннадий Бубенов провел совещание с организациями, осуществляющими контроль за данным видом деятельности. На совещании обсуждались вопросы безопасности пассажирских перевозок в регионе, а также были сформулированы основные цели и задачи мероприятия.



В ходе проведения профилактического мероприятия, в целях обеспечения законности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами, выполнения требований нормативных правовых актов, пресечения грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сотрудники Госавтоинспекции обратят пристальное внимание на соблюдение Правил дорожного движения водителями транспортных средств категории М2, М3 осуществляющих перевозки людей по лицензии.



Госавтоинспекция Калининградской области призывает калининградцев пользоваться услугами только лицензированных перевозчиков.

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