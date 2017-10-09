Стройцентр
Новости / Общество

В регионе стартовало специальное профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки»

9 октябрь 2017, 14:22
В регионе стартовало специальное профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки»
Госавтоинспекция информирует о начале очередного этапа специального профилактического мероприятия «Нелегальные перевозки», которое пройдет на территории Калининградской области с 9 по 31 октября 2017 года.

Пассажирские перевозки – отрасль, требующая повышенного внимания со стороны Госавтоинспекции. Дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирского транспорта не теряют актуальности. Основными причинами высокой тяжести последствий таких ДТП являются: нарушения Правил дорожного движения, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров автобусами, имеющими технические неисправности, при наличии которых эксплуатация запрещена, внесение изменений в конструкцию автобусов без согласования с органами Госавтоинспекции.

В преддверии проведения мероприятия начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Геннадий Бубенов провел совещание с организациями, осуществляющими контроль за данным видом деятельности. На совещании обсуждались вопросы безопасности пассажирских перевозок в регионе, а также были сформулированы основные цели и задачи мероприятия.

В ходе проведения профилактического мероприятия, в целях обеспечения законности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами, выполнения требований нормативных правовых актов, пресечения грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сотрудники Госавтоинспекции обратят пристальное внимание на соблюдение Правил дорожного движения водителями транспортных средств категории М2, М3 осуществляющих перевозки людей по лицензии.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает калининградцев пользоваться услугами только лицензированных перевозчиков.
Теги: нелегалы нелегальные перевозки гаи
310 просмотров
0
Другие новости по теме
Выручка теневого сектора пассажирских перевозок исчисляется миллионами рублей ежемесячно
Выручка теневого сектора пассажирских перевозок исчисляется миллионами рублей ежемесячно
В школах области найдено больше 500 нарушений, в том числе и в Гусеве
В школах области найдено больше 500 нарушений, в том числе и в Гусеве
Госавтоинспекция информирует об изменениях в дорожном движении на время «Гумбинненского сражения»
Госавтоинспекция информирует об изменениях в дорожном движении на время «Гумбинненского сражения»
Все кто занимается пассажирскими перевозками должны получить государственную лицензию
Все кто занимается пассажирскими перевозками должны получить государственную лицензию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»