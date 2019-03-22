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Информационный сайт города Гусева

Подрядчик устранит недостатки, допущенные при ремонте дома по улице Малахова, 4

22 марта 2019, 17:54
Подрядчик устранит недостатки, допущенные при ремонте дома по улице Малахова, 4
В настоящее время администрацией округа проводится комиссионное обследование ранее выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках гарантийных обязательств на предмет выявления дефектов.

Подрядная организация обязалась выполнить устранение дефектов до 1 апреля, но из-за неблагоприятных погодных условий не смогла приступить к работам.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, жители дома по ул. Малахова, 4 обратились к главе администрации МО «Гусевский городской округ» Александру Китаеву по вопросу некачественных работ. Глава администрации провел совещание с представителями управляющей компании, подрядной организации и жителями дома. Александр Китаев дал срок подрядчикам на устранение дефектов до 20 апреля. В случае невыполнения взятых на себя обязательств к подрядной организации будут применены штрафные санкции.

Мероприятия по проведению комиссионного обследования многоквартирных домов капитального ремонта продлится до 20 апреля, в ходе которого будут обследованы все МКД, где гарантийный срок ремонт еще не истек.
ремонт Александр Китаев аварийный
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Предприниматель
# 1Предприниматель
ООО "МИРИАМ" которое не смогли сделать ремонт крыш теперь стоят площадь. Ай браво САнСаныч. Давай успокой нас.
Вчера, 19:54   ЦитироватьОтветить
30
Джамшут-Работник Мириам
# 2Джамшут-Работник Мириам
Нас всего 6 человек. Делали площадь, теперь опять пойдем капремонт делать.
Вчера, 20:06   ЦитироватьОтветить
30
Гусевец
# 3Гусевец
Ф куда смотрели служба заказчика застройщика когда принимали? Как в пословице, смотрит в книгу видит фигу.
Вчера, 22:36   ЦитироватьОтветить
10
Весна
# 4Весна
Статья показушная.
Вчера, 23:12   ЦитироватьОтветить
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