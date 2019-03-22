В настоящее время администрацией округа проводится комиссионное обследование ранее выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках гарантийных обязательств на предмет выявления дефектов.
Подрядная организация обязалась выполнить устранение дефектов до 1 апреля, но из-за неблагоприятных погодных условий не смогла приступить к работам.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, жители дома по ул. Малахова, 4 обратились к главе администрации МО «Гусевский городской округ» Александру Китаеву по вопросу некачественных работ. Глава администрации провел совещание с представителями управляющей компании, подрядной организации и жителями дома. Александр Китаев дал срок подрядчикам на устранение дефектов до 20 апреля. В случае невыполнения взятых на себя обязательств к подрядной организации будут применены штрафные санкции.
Мероприятия по проведению комиссионного обследования многоквартирных домов капитального ремонта продлится до 20 апреля, в ходе которого будут обследованы все МКД, где гарантийный срок ремонт еще не истек.
Подрядчик устранит недостатки, допущенные при ремонте дома по улице Малахова, 4
22 марта 2019, 17:54
ремонт Александр Китаев аварийный
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