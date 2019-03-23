/ / / Калининградский благотворительный фонд собирает средства для девочки из Гусева, на которую упал шкаф

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» объявляет сбор средств в помощь 14-летней Камиле Разиньковой из Гусева. Девочка получила тяжелейшую травму позвоночника, ей требуется восстановительное лечение в Институте им. Турнера в Санкт-Петербурге.
Камила родилась в Гусеве, с детства занималась фигурным катанием, получила 1-й юношеский разряд. При этом она замечательно училась в школе — с первого по шестой класс получала похвальные листы. Два года назад Камила решила целиком посвятить себя учебе — у девочки проявились удивительные способности к иностранным языкам. Она успешно сдала вступительные экзамены и поступила в Школу-интернат лицей-интернат (ШИЛИ) в Калининграде, поселилась в интернате при учебном заведении. Закончила 7-й класс без троек, в 8-м классе уже шла на очередной похвальный лист, планировала продолжить учебу в старших классах в престижной международной языковой школе.
5 марта 2019 года произошла трагедия — на Камилу в комнате интерната упал шкаф, в итоге девочка получила серьезнейшую травму — перелом позвоночника. «Дочка позвонила мне около 5 вечера, сказала, что собирается в душ. Попросила перезвонить позже, чтобы по вайберу пообщаться с нашей собачкой Чарликом. Но в 19.10 раздался звонок с неизвестного номера. Воспитатель сообщила, что со мной хочет поговорить Камила. Дочь попросила меня не беспокоиться: „Мама, ты только не переживай, мы едем в больницу, у меня болит нога“,. Выяснилось, что на ребенка рухнул шкаф, у нее паралич ног и ее срочно госпитализируют в Детскую областную больницу», — рассказала мама девочки Гулназа.
Мама срочно поехала из Гусева в Калининград. В больнице выяснилось, что у Камилы перелом позвоночника, в ночь на 6 марта ей сделали экстренную серьезную операцию. «Мне сказали, что приехал хирург из взрослой больницы, что все хорошо, спинной мозг пульсирует. Завотделением Науменко созвонился с Детским ортопедическим институтом им. Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге, передал, что нам нужно срочно лететь в Питер», — рассказала Гулназа.
В северную столицу Камила попала лишь через четыре дня после происшествия — 7 марта мама девочки выкупила билеты на рейс «Аэрофлота», который вылетал только 9 марта. «С организацией перелета нам помог вице-спикер облдумы Александр Богданов. Оказалось, что быстро такая перевозка не организовывается — нужно заранее заказывать эти „лежачии“ билеты», — рассказала Гулназа.
Девочку на скорой помощи доставили из ДОБ в аэропорт, сопровождала в полете доктор из больницы. Однако в день перелета аэропорт Санкт-Петербурга не принимал рейсы из-за плохой погоды. Борт посадили на запасном аэродроме в Москве, четыре часа пришлось ждать повторного вылета. «Мы прилетели в северную столицу ближе к вечеру. Нас встретили, Камилу несколько раз перегружали с носилок на носилки. В Институте им. Турнера нас уже ждала целая бригада медиков. Врач сказал, что у нас очень тяжёлый случай, спинной мозг без кислорода живёт 12 часов, упущено много времени и все станет понятно только после операции. После операции мне сказали, что спинной мозг слишком долго был передавлен за счёт ушиба и практически не пульсирует», — добавила мама девочки.
После операции Камила провела несколько дней в реанимации. Сейчас ее уже перевели в отдельный бокс, началось восстановительное лечение. «Здесь к нам относятся очень хорошо, постоянно приходят разные врачи, все рассказывают подробно о состоянии здоровья. Дочку возят на разные процедуры и упражнения. Камила — самый тяжелый ребенок из всех, которые лежат вместе с нами», — говорит Гулназа. Медики сообщили маме, что девочке понадобятся в будущем дополнительные операции. Как и первая, они будут оплачены за счет бюджета. Но сейчас Камиле нужно провести довольно продолжительное время в Институте им. Турнера, пройти курс восстанавливающих процедур. Нахождение в боксе Института — платное.
Прогнозы медиков пока неутешительные, но мама надеется, что Камила сможет снова встать на ноги. «Деньги на перелет в Санкт-Петербург нам собирали всем миром. Помог папа Камилы, помогли родители учеников нашей школы. И сами дети тоже перечисляли деньги — вместо того, чтобы тратить на обеды, кидали нам на карту по 50 рублей, — делится Гулназа. — Камила даже готовит речь, которую хочет сказать перед ребятами из ШИЛИ на линейке 1-го сентября. Я её поддерживаю. Говорю, что да, это обязательно произойдет, и она сможет прийти на линейку на своих ногах…»
Фонд «Берег надежды» направил запрос в министерство здравоохранения Калининградской области с просьбой сообщить, будут ли компенсированы затраты на перелет до Санкт-Петербурга, которые превысили 80 тысяч рублей. Мы ждем ответа. А пока объявляем сбор на шестинедельное проживание Камилы и ее мамы в Институте им Турнера, где идет восстановительное лечение ребенка после операции, и дорогу обратно. Пока не определено место дальнейшего восстановительного лечения после института Турнера. Возможно, что девочке потребуется помощь в будущем.
Сумма к сбору — 196560 рублей. Таких денег у семьи нет. Мама Камилы — мастер по маникюру, воспитывает девочку одна, сама недавно вышла из больницы, где провела продолжительное время. Гулназа вынуждена оставить работу, чтобы находиться рядом с дочкой. Мы обращаемся за помощью ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь нашей талантливой девочке не оказаться в инвалидной коляске. Для Камилы важна любая ваша помощь!
Чтобы помочь, перейдите на сайт фонда.
Калининградский благотворительный фонд собирает средства для девочки из Гусева, на которую упал шкаф
23 марта 2019, 19:24
благотворительность
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