Благотворительный фонд «Берег надежды» сообщает, что закрыт сбор средств в помощь 14-летней Камиле Разиньковой из Гусева. Удалось собрать средства на оплату отдельной палаты для девочки и ее мамы в Институте им. Турнера, а также деньги на обратную дорогу из Санкт-Петербурга в Калининград.
Сумма сбора составила 196560 рублей.
В среду поступили сразу два крупных пожертвования — от благотворителя, пожелавшего остаться неизвестным, и одной из калининградских компаний — от нее поступило два перевода для Паши Левченко и Камилы Разиньковой.
Благотворительный фонд выражает огромную благодарность всем, кто не прошел мимо беды, в которой оказалась семья Камилы.
Напомним, 5 марта 2019 года на Камилу в комнате интерната упал шкаф, в итоге девочка получила серьезнейшую травму — перелом позвоночника. В ночь на 6 марта ей сделали экстренную серьезную операцию в Детской областной больнице, 9 марта ей провели еще одну операцию в Детском ортопедическом институте им. Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге.
Медики сообщили, что девочке понадобятся в будущем дополнительные вмешательства. Как и первая, они будут оплачены за счет бюджета. Но сейчас Камиле нужно провести довольно продолжительное время в Институте им. Турнера, пройти курс восстанавливающих процедур. После этого курса могут понадобиться дополнительные реабилитационные процедуры.
Мы желаем Камиле скорейшего восстановления и надеемся, что благодаря усилиям медиков девочке удастся снова встать на ноги!
Благотворительный фонд «Берег надежды» собрал необходимые средства для Камилы Разиньковой
27 марта 2019, 19:37
благотворительность
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