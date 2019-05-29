Калининградский фонд «Берег надежды» объявляет дополнительный сбор в помощь 14-летней ученице ШИЛИ Камиле Разиньковой из Гусева, получившей тяжелейшую травму. Необходимо собрать 60700 рублей.
5 марта 2019 года произошла трагедия — на Камилу в комнате ШИЛИ, где она учится, упал шкаф, в итоге девочка получила перелом позвоночника. В Калининграде девочке сделали операцию, после чего 9 марта транспортировали в Санкт-Петербург в Детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера, где ей сделали еще одну операцию. Из института девочку сначала перевели в больницу № 22 города Колпино, затем в городскую больницу № 40 Санкт-Петербурга, где она прошла курс восстановительного лечения.
Состояние Камилы улучшилось — сейчас она уже может передвигаться на инвалидной коляске, ее даже вывозят гулять на улицу.
В прошлый раз фонд «Берег надежды» собирал средства на пребывание Камилы и ее мамы в отдельной палате института им. Турнера (операция и процедуры оплачивались за счет бюджета). Мы собрали 199560 рублей, из которых 60300 было оплачено по счету института. Пребывание в детской больнице № 22 г. Колпино обошлось в 35000 рублей. Больница № 40 СПб выставила счет на 151960 тысячу — за пребывание в отдельной палате, курс рефлексотерапии и дополнительный курс массажа. Дорога обратно в купе для инвалидов обойдется в 10000 рублей.
Сейчас требуется дополнительно собрать еще 60700 рублей, оставшаяся сумма будет погашена за счет прошлого сбора.
Вернуться домой Камила с мамой должны 16 июня, впереди девочку ждет еще одна операция и долгое восстановительное лечение.
Чтобы помочь, перейдите на сайт фонда.
Благотворительный фонд объявляет дополнительный сбор в помощь школьнице, получившей травму позвоночника
29 мая 2019, 13:08
Шили благотворительность
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