В минувшую субботу в Гусевском округе поймали лебедя с поврежденным крылом. Об этом рассказали в группе «Приют-передержка «Клюквенное».
«На отлов поехали Татьяна Александрова и Виктория Подтягина. На месте им помогала Наталья Полански, она и сообщила об этом проишествии. Больше полутора часов пытались поймать птицу. Удалось поймать лишь только тогда, когда она заплыла в ручей», — говорится в сообщении.
На следующий день птицу отвезли на приём к ветеринару. У лебедя оказался вывих плечелопаточного сустава и разрыв связок. В клинике отметили, что операция не принесёт нужного результата, и птица больше не сможет летать.
После осмотра птицу отвезли в приют.
Сотрудники приюта выражают благодарность всем, кто оказывал содействие. Также если вы желаете оказать финансовую помощь, то реквизиты указаны в группе приюта.
В Калининградском приюте спасают лебедя с поврежденным крылом, пойманного в Гусеве
27 марта 2019, 13:53
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