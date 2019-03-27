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Информационный сайт города Гусева

В Калининградском приюте спасают лебедя с поврежденным крылом, пойманного в Гусеве

27 марта 2019, 13:53
В Калининградском приюте спасают лебедя с поврежденным крылом, пойманного в Гусеве
В минувшую субботу в Гусевском округе поймали лебедя с поврежденным крылом. Об этом рассказали в группе «Приют-передержка «Клюквенное».

«На отлов поехали Татьяна Александрова и Виктория Подтягина. На месте им помогала Наталья Полански, она и сообщила об этом проишествии. Больше полутора часов пытались поймать птицу. Удалось поймать лишь только тогда, когда она заплыла в ручей», — говорится в сообщении.

На следующий день птицу отвезли на приём к ветеринару. У лебедя оказался вывих плечелопаточного сустава и разрыв связок. В клинике отметили, что операция не принесёт нужного результата, и птица больше не сможет летать.

После осмотра птицу отвезли в приют.

Сотрудники приюта выражают благодарность всем, кто оказывал содействие. Также если вы желаете оказать финансовую помощь, то реквизиты указаны в группе приюта.
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