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Лендорфы — крупные землевладельцы Гумбинненского округа

3 апреля 2019, 14:43
Справа на фотографии Зигфрид Фон Лендорф со своим отцом Георгом на скачках в Баден-Баден в 1902 году.
В окрестностях Гумбинненского округа было много крупных поместий прусских юнкеров. Несколькими такими усадьбами владел род Лендорфов.

Ганс Фон Лендорф (1910-1987). В период с 1945 по 1947 годы он довольно подробно описал Восточную пруссию в своём дневнике. Учился Ганс в Гумбинненской фридрихшуле вместе с Вернером Фон Брауном. После учёбы он  работал в Инстербурге хирургом. Как и вся семья Лендорфов, он участвовал в заговоре против Гитлера. Его кузен Генрих Фон Лендорф-Штейнорт (1909-1944) был офицером Вермахта, которого расстреляли.


Ганс Фон Лендорф

Отцом Ганса был Зигфрид Фон Лендорф (1869-1956). Он занимался коневодством и внёс большой вклад в развитие тракененской породы лошадей. Его жена Мария Фон Лендорф-Ольденбург (1886-1945) была ярой антифашисткой. Её в неразберихе расстреляли солдаты советской армии.


Братья Лендорфы Генрих, Ганс, Георг и Эдуард

Свой след в истории Германии оставила Марион Фон Денхоф. Она является кузиной семьи Лендорфов. Её ещё называли красной графиней Кёнигсберга.

Достаточно известна в Германии была модель Верушка Фон Лендорф, принадлежавшая тоже к знаменитому роду из Гумбинненского округа.


Верушка Фон Лендорф

Вообще, семейство Лендорфов было довольно большим. Представители этого рода пользовались популярностью как в нашем крае, так и за его пределами.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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Г
# 1Гость Кило Ирисок
Верушка Фон Лендорф, принадлежавшая тоже к знаменитому роду из Гумбинненского округа. 


"Сейчас ей семьдесят пять. Она живёт между Нью-Йорком и Берлином. Иногда - по дружбе с извест­ным немецким модельером Аней Гокель - выходит на подиум. У неё есть молодой друг (ему 28), девять кошек, велосипед, небольшие накопления. Она живо интересуется политикой и современным искусством.
“Годы приносят не только морщины, - утверждает она, - но и духовную зрелость и особую красоту. Которая видна тем, кто не глуп”.
Дважды она почти приезжала в Калининград - но возвращалась буквально с границы. Восточная Пруссия, где она родилась, больше не существует - и Верушка, по её словам, не уверена, что готова увидеть это воочию. Но, может быть, она ещё на это решится..."

Сегодня, 14:58   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 2Гость Гость
Переписывайтесь меж собой на др. ресурсах. плиз. 
Сегодня, 17:18   ЦитироватьОтветить
11
Г
# 3Гость Гость
Гость Гость,
Они же по теме общаются, а не о том, что жена на ужин сварила. Так что не стоит людям затыкать рты. Не нравится вон на другой ресурс.
Сегодня, 17:59   ЦитироватьОтветить
11
Г
# 4Гость Гость
Гость Гость,
Иди жену борщь варить учи, а не указывать, кому что писать. 
Сегодня, 20:37   ЦитироватьОтветить
02
Г
# 5Гость Гость
Гость Гость,
Дружок, ты сам научись не указывать другим, что писать.

Сегодня, 21:06   ЦитироватьОтветить
00

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