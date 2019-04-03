/ / / Лендорфы — крупные землевладельцы Гумбинненского округа

3 апреля 2019, 14:43

Владимир Летягин

В окрестностях Гумбинненского округа было много крупных поместий прусских юнкеров. Несколькими такими усадьбами владел род Лендорфов.Ганс Фон Лендорф (1910-1987). В период с 1945 по 1947 годы он довольно подробно описал Восточную пруссию в своём дневнике. Учился Ганс в Гумбинненской фридрихшуле вместе с Вернером Фон Брауном. После учёбы он работал в Инстербурге хирургом. Как и вся семья Лендорфов, он участвовал в заговоре против Гитлера. Его кузен Генрих Фон Лендорф-Штейнорт (1909-1944) был офицером Вермахта, которого расстреляли.Отцом Ганса был Зигфрид Фон Лендорф (1869-1956). Он занимался коневодством и внёс большой вклад в развитие тракененской породы лошадей. Его жена Мария Фон Лендорф-Ольденбург (1886-1945) была ярой антифашисткой. Её в неразберихе расстреляли солдаты советской армии.Свой след в истории Германии оставила Марион Фон Денхоф. Она является кузиной семьи Лендорфов. Её ещё называли красной графиней Кёнигсберга.Достаточно известна в Германии была модель Верушка Фон Лендорф, принадлежавшая тоже к знаменитому роду из Гумбинненского округа.Вообще, семейство Лендорфов было довольно большим. Представители этого рода пользовались популярностью как в нашем крае, так и за его пределами.