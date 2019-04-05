Морпех Алеев Юрий Равильевич, погибший во время первой чеченской войны 5 апреля 2019, 15:00 В городе Гусеве на улице Глинки установлена мемориальная доска морпеху Алееву Юрию Равильевичу 1975 года рождения, проживавшему в этом доме.Юрий был матросом в 876-м десантно-штурмовой батальоне 61-й бригады морской пехоты Северного флота. Он погиб 17 января 1995 года во время первой чеченской войны в боях за Грозный.Алеев Юрий Равильевич награжден орденом мужества. Владимир Летягин история 1 934 просмотра | 9 комментариев 100 1 2 3 4 5 5 голосов Другие новости по теме Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войныГусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГКЖД объявляет об изменении движения пригородных поездов в новогодние праздникиВ Гусеве отпраздновали Годовщину создания 11-го армейского корпуса Г # 1Гость Гость Алеев Юрий Равильевич награжден орденом мужества посменно. Может стоит исправить на Посмертно. Сегодня, 17:41 ЦитироватьОтветить30 Г # 2Гость Серёга Упокой Господи его душу Сегодня, 17:56 ЦитироватьОтветить50 т # 3так Гость Гость,Не вредничай ,на самом деле ,тут проблема гораздо тяжелее ! Сегодня, 18:40 ЦитироватьОтветить10 М # 4Мда Сколько пацанов зелёных угрохали, грохают сейчас и ещё угрохают не за икс собачий! А в фильм этот мамаш , которые своих сыновей мелких радостно пихают в юнармейцы да в курсанты, носом натыкать надо.. Может, мозги прочистятся.. Хотя.. Навряд ли )) Сегодня, 19:49 ЦитироватьОтветить11 Г # 5Гость Сергей Юрка Алеев. Служили в одной роте с ним. Классный был парень, весёлый, добрый... Он был гранатометчиком в парашютно-десантной роте 876 ОДШБ 61 ОБРМП Северного флота. Царствие небесное! Сегодня, 19:58 ЦитироватьОтветить30 Ф # 6Федор Бирюков теперь что бы быстро похудеть и убрать живот не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Недавно вышел в свет уникальный препарат Нейросистема что позволяет всего за 7 дней скинуть вес и привести тело в порядок без усилий и всего за 149 руб. БЕРИ пока Акция. Я вот за 2 недели убрал пивной живот и скинул 8 кг., а жена убрала бока и похудела на 5 кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://gg.gg/nerosistem Сегодня, 21:11 ЦитироватьОтветить01 Г # 7Гость Сергей Цитата: МдаСколько пацанов зелёных угрохали, грохают сейчас и ещё угрохают не за икс собачий! А в фильм этот мамаш , которые своих сыновей мелких радостно пихают в юнармейцы да в курсанты, носом натыкать надо.. Может, мозги прочистятся.. Хотя.. Навряд ли )) Вы себе мозги прочистите! Это видео создано для памяти! Эти ребята защищали свою Родину от бандитов, для того, чтобы вы сейчас спокойно жили. Они своими подвигами выложили нам дорогу в спокойную жизнь... А такие как вы сейчас пытаются все очернить.. Сегодня, 21:19 ЦитироватьОтветить10 а # 8анна Боже! Сколько мальчишек и все с 75-76 года рождения. Как же Вас жаль, сердце кровью обливается.Царствие небесное Вам мальчики Сегодня, 21:26 ЦитироватьОтветить10 М # 9Мдя Гость Сергей,Читайте мой пост внимательнее ))) там же и написано про таких как вы " НАВРЯДЛИ" Сегодня, 21:34 ЦитироватьОтветить00 Оставить комментарий 12 плюс 3 (напишите ответ цифрой) Отправить комментарий