/ / / Морпех Алеев Юрий Равильевич, погибший во время первой чеченской войны

5 апреля 2019, 15:00

Владимир Летягин

В городе Гусеве на улице Глинки установлена мемориальная доска морпеху Алееву Юрию Равильевичу 1975 года рождения, проживавшему в этом доме.Юрий был матросом в 876-м десантно-штурмовой батальоне 61-й бригады морской пехоты Северного флота. Он погиб 17 января 1995 года во время первой чеченской войны в боях за Грозный.Алеев Юрий Равильевич награжден орденом мужества.