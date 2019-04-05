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Информационный сайт города Гусева

Александр Китаев провёл экстренное совещание из-за участившихся случаев палов сухой травы

5 апреля 2019, 21:19
Александр Китаев провёл экстренное совещание из-за участившихся случаев палов сухой травы
Глава администрации Александр Китаев сегодня вечером экстренно собрал заседание в связи с участившимися случаями палов сухой травы на территории региона. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

В совещании приняли участие руководители служб госпожнадзора и ПЧ № 13, сотрудники ЖКХ, начальники территориальных отделов и муниципальных предприятий.

Собравшиеся обсудили введение на территории округа режима повышенной готовности и меры противодействия палам травы.

Сотрудники территориальных отделов буду осуществлять патрулирование земель Гусевского городского округа. Особое внимание будет уделено участкам, где проходят газопроводы и находятся наземные объекты повышенной опасности. Также к патрулированию будут привлечены добровольная народная дружина и общественные организации.
пожар
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