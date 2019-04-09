/ / / Иоганн Фридрих Юлий Арнольдт — директор Фридрихшуле

9 апреля 2019, 15:12

Владимир Летягин

Иоганн Фридрих Юлий Арнольдт родился в 1816 году в городе Велау. Сейчас это город Знаменск.В 1834 году Иоганн Арнольдт закончил Гумбинненскую фридрихшуле и поступил на историко-филологический факультет Альбертины. После обучения он работал до 1844 года в гимназии Кёнигсберга.До 1861 года Иоганн Арнольдт работал учителем в Гумбиннене. После занимал должность директора Фридрихшуле.Помимо своей основной работы Иоганн Арнольдт занимался активной научной деятельностью. В числе его публикаций работы о воззрениях Августа Вольфа — немецкого педагога и историка древности, о фундаментальной биографии Тимолеона Коринфского — военачальника и политического деятеля древней Греция, о истории образования в Гумбиннене и другие. Его книги издавались здесь же в Гумбиннене.В 1883 году Иоганн Арнольдт ушел в отставку и переехал в Кёнигсберг. Умер он в 1892 году в Раушене. Сейчас это город Светлогорск.Надо сказать, что Иоганн Арнольдт не единственный в своей семье, кто оставил след в истории. Его сын Карл Арнольдт также учился в Гумбиннене и оставил после себя работы о Аристофане, Эсхиле и Еврипиде. Брат Иоганна Арнольдта Иоганн Эмиль написал 10 томов историко-филосовских сочинений. Большая часть всех этих работ издавалась именно в Гумбиннене.