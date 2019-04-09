В городской библиотеке любители вязания поделились опытом и договорились о встречах на будущее

9 апреля 2019, 11:03

Рукоделие — это интересное и полезное хобби, которое никогда не перестанет быть актуальным. Центральная библиотека открыта для рукодельниц, дает им возможность общаться на интересующую тему, делиться секретами и опытом, хвастаться и завидовать, сплетничать о последних новостях в мире по рукоделию, учиться и учить других своему любимому занятию. Занятие это полезное не только для ума, но и для сердца! А новые вязаные изделия, выполненные с большой охотой и творческим азартом, радуют своей красотой.



В читальном зале Центральной библиотеки прошла первая встреча гусевских любительниц вязания спицами и крючком. Беляева Галина Владимировна любезно согласилась на проведение мастер-классов по вязанию. У мастериц много интересных задумок, творческой энергии и вдохновения.



Очередная встреча рукодельниц будет проходить 20 апреля в 11 часов в читальном зале Центральной библиотеки. Ждём рукодельниц в гости!

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