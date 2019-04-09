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В городской библиотеке любители вязания поделились опытом и договорились о встречах на будущее

9 апреля 2019, 11:03
В городской библиотеке любители вязания поделились опытом и договорились о встречах на будущее
Рукоделие — это интересное и полезное хобби, которое никогда не перестанет быть актуальным. Центральная библиотека открыта для рукодельниц, дает им возможность общаться на интересующую тему, делиться секретами и опытом, хвастаться и завидовать, сплетничать о последних новостях в мире по рукоделию, учиться и учить других своему любимому занятию. Занятие это полезное не только для ума, но и для сердца! А новые вязаные изделия, выполненные с большой охотой и творческим азартом, радуют своей красотой.

В читальном зале Центральной библиотеки прошла первая встреча гусевских любительниц вязания спицами и крючком. Беляева Галина Владимировна любезно согласилась на проведение мастер-классов по вязанию. У мастериц много интересных задумок, творческой энергии и вдохновения.

Очередная встреча рукодельниц будет проходить 20 апреля в 11 часов в читальном зале Центральной библиотеки. Ждём рукодельниц в гости!
библиотека
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# 1Андрей Красильников
Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать---- http://gg.gg/msblog
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