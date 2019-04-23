Любители вязания провели в городской библиотеке очередную встречу

23 апреля 2019, 10:52

В читальном зале Центральной библиотеки прошло очередное занятие творческой мастерской «Вяжем настроение». Занятие было посвящено пасхальной праздничной тематике.



Оно началось традиционно: с просмотра литературы и периодических изданий по вязанию. Руководитель мастерской Беляева Г.В. предложила мастерицам новые варианты работ.



Вязание — это стильный и многогранный вид рукоделия. Если вы любите творить и создавать красоту своими руками, и если даже не умеете вязать, то библиотека ждет вас 27 апреля в 11 часов.



А вот такие симпатичные вещи вы можете связать крючком и спицами — это может стать прекрасным подарком для друзей и близких.

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