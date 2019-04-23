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Любители вязания провели в городской библиотеке очередную встречу

23 апреля 2019, 10:52
Любители вязания провели в городской библиотеке очередную встречу
В читальном зале Центральной библиотеки прошло очередное занятие творческой мастерской «Вяжем настроение». Занятие было посвящено пасхальной праздничной тематике.

Оно началось традиционно: с просмотра литературы и периодических изданий по вязанию. Руководитель мастерской Беляева Г.В. предложила мастерицам новые варианты работ.

Вязание — это стильный и многогранный вид рукоделия. Если вы любите творить и создавать красоту своими руками, и если даже не умеете вязать, то библиотека ждет вас 27 апреля в 11 часов.

А вот такие симпатичные вещи вы можете связать крючком и спицами — это может стать прекрасным подарком для друзей и близких.
библиотека вязание
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Г
# 1Гость Елена

Я свяжу тебе жизнь
Из пушистых мохеровых ниток.
Я свяжу тебе жизнь,
Не солгу ни единой петли.
Я свяжу тебе жизнь,
Где узором по полю молитвы-
Пожелания счастья
В лучах настоящей любви.
Я свяжу тебе жизнь
Из веселой меланжевой пряжи.
Я свяжу тебе жизнь
И потом от души подарю.
Где я нитки беру?
Никому никогда не признаюсь:
Чтоб связать тебе жизнь,
Я тайком распускаю свою.

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