/ / / Георг Антон Гуго Фон Белов — выпускник фридрихшуле, номинированный на нобелевскую премию по литературе

12 апреля 2019, 00:08

Владимир Летягин

Георг Белов был одним из лучших выпускников Гумбинненской Фридрихшуле, который прославил это учебное заведение. Он родился в Кёнигсберге в 1858 году.В 1922 году работы Георга Белова по истории выдвигались на Нобелевскую премию. В первой половине XX века считалось, что выдающиеся труды историков могут претендовать на Нобелевскую премию по литературе.Георг Белов написал довольно много работ. Большую популярность получили публикации «Городской строй и городская жизнь средневековой Германии», её и сейчас можно купить, в том числе на русском языке, «Немецкое государство в средние века», «Немецкая историография XIX века».Помимо всего прочего, Георг Белов являлся профессором огромного количества университетов и членом многих академических наук. С 1903 по 1927 годы он был редактором крупнейшего в Германии исторического журнала.Георг Белов скончался в 1927 году в городе Баденвайлер в Германии.