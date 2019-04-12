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Информационный сайт города Гусева

Георг Антон Гуго Фон Белов — выпускник фридрихшуле, номинированный на нобелевскую премию по литературе

12 апреля 2019, 00:08
Георг Антон Гуго Фон Белов
Георг Белов был одним из лучших выпускников Гумбинненской Фридрихшуле, который прославил это учебное заведение. Он родился в Кёнигсберге в 1858 году.

В 1922 году работы Георга Белова по истории выдвигались на Нобелевскую премию. В первой половине XX века считалось, что выдающиеся труды историков могут претендовать на Нобелевскую премию по литературе.

Георг Белов написал довольно много работ. Большую популярность получили публикации «Городской строй и городская жизнь средневековой Германии», её и сейчас можно купить, в том числе на русском языке, «Немецкое государство в средние века», «Немецкая историография XIX века».

Помимо всего прочего, Георг Белов являлся профессором огромного количества университетов и членом многих академических наук. С 1903 по 1927 годы он был редактором крупнейшего в Германии исторического журнала.

Георг Белов скончался в 1927 году в городе Баденвайлер в Германии.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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