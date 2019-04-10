Гусевский суд рассмотрит иск организации о возмещении ущерба с бывшего работника

10 апреля 2019, 19:17

В Гусевский городской суд обратилось предприятие с иском о возмещении ущерба, причиненного работником при исполнении трудовых обязанностей. В обоснование требований было указано, что с 1 февраля 2013 года ответчица работала торговым представителем, в силу своих должностных обязанностей она собирала заявки на отгрузку товара, а также принимала денежные средства за поставленный товар, при этом ее работа имела разъездной характер.



В результате нарушения порядка получения денежных средств у клиентов и сдачи их в кассу организации в августе 2016 года работодателем у ответчицы была выявлена недостача денежных средств в размере более 200 000 рублей.



В октябре 2016 года ответчица была уволена из организации по инициативе работодателя в связи с утратой доверия.



В связи с тем, что причиненный работодателю по вине ответчицы материальный ущерб до настоящего времени не возмещен, истец просит суд взыскать женщины выявленную недостачу, а также судебные расходы.



Судебное заседание назначено на 19 апреля 2019 года.

92 просмотра