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Гусевский суд рассмотрит иск организации о возмещении ущерба с бывшего работника

10 апреля 2019, 19:17
Гусевский суд рассмотрит иск организации о возмещении ущерба с бывшего работника
В Гусевский городской суд обратилось предприятие с иском о возмещении ущерба, причиненного работником при исполнении трудовых обязанностей. В обоснование требований было указано, что с 1 февраля 2013 года ответчица работала торговым представителем, в силу своих должностных обязанностей она собирала заявки на отгрузку товара, а также принимала денежные средства за поставленный товар, при этом ее работа имела разъездной характер.

В результате нарушения порядка получения денежных средств у клиентов и сдачи их в кассу организации в августе 2016 года работодателем у ответчицы была выявлена недостача денежных средств в размере более 200 000 рублей.

В октябре 2016 года ответчица была уволена из организации по инициативе работодателя в связи с утратой доверия.

В связи с тем, что причиненный работодателю по вине ответчицы материальный ущерб до настоящего времени не возмещен, истец просит суд взыскать женщины выявленную недостачу, а также судебные расходы.

Судебное заседание назначено на 19 апреля 2019 года.
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