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Информационный сайт города Гусева

Коллекция фонда городского музея пополнилась новыми предметами

10 апреля 2019, 19:31
Коллекция фонда городского музея пополнилась новыми предметами
9 апреля в городском музее состоялось первое в 2019 году заседание Экспертной фондо-закупочной комиссии (ЭФЗК). Началось заседание с подведения итогов заседаний за 2018 год.

Комиссией было рассмотрено 95 предметов, переданные в дар музея жителями города Гусева и гражданами Германии. Среди рассмотренных предметов были фотографии, посуда, картины, бытовая техника, предметы одежды, многие представляют большую культурно-историческую ценность.

Принятые в музейный фонд предметы пополнили коллекции живописи, быта и этнографии, истории развития техники. О самых интересных работника музея обещали рассказать в своей группе ВКонтакте.
музей
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