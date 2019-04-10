9 апреля в городском музее состоялось первое в 2019 году заседание Экспертной фондо-закупочной комиссии (ЭФЗК). Началось заседание с подведения итогов заседаний за 2018 год.
Комиссией было рассмотрено 95 предметов, переданные в дар музея жителями города Гусева и гражданами Германии. Среди рассмотренных предметов были фотографии, посуда, картины, бытовая техника, предметы одежды, многие представляют большую культурно-историческую ценность.
Принятые в музейный фонд предметы пополнили коллекции живописи, быта и этнографии, истории развития техники. О самых интересных работника музея обещали рассказать в своей группе ВКонтакте.
Коллекция фонда городского музея пополнилась новыми предметами
10 апреля 2019, 19:31
музей
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