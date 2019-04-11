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В Гусеве отдали дань памяти узникам фашистских лагерей

11 апреля 2019, 18:55
В Гусеве отдали дань памяти узникам фашистских лагерей
11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта одна из тех дат, благодаря которым память об этих ужасных событиях всё ещё жива. Такое забывать нельзя, чтобы не допустить повторения.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня на «Аллее Славы» члены первичной ветеранской организацией «Малолетние узники» почтили память пострадавших от этой страшной «машины смерти» и возложили цветы к стелам.
День освобождения узников фашистских концлагерей
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Г
# 1Гость роман
вот спасибо .
Вчера, 21:26   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость Гость
Интересно, а сколько из них реально узников концлагерей?
Или толстомордый тоже узник? Рожу отъел видать в концлагере? В роли надсмоторщика или кого?
Вчера, 21:39   ЦитироватьОтветить
00

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