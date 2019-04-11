11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта одна из тех дат, благодаря которым память об этих ужасных событиях всё ещё жива. Такое забывать нельзя, чтобы не допустить повторения.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня на «Аллее Славы» члены первичной ветеранской организацией «Малолетние узники» почтили память пострадавших от этой страшной «машины смерти» и возложили цветы к стелам.
В Гусеве отдали дань памяти узникам фашистских лагерей
11 апреля 2019, 18:55
День освобождения узников фашистских концлагерей
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