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Работники Дома культуры и библиотеки навестили бывшую узницу концлагеря

16 апреля 2019, 12:42
Работники Дома культуры и библиотеки навестили бывшую узницу концлагеря
В апреле ежегодно отмечается Международный день освобождения малолетних узников фашистских концлагерей. В этот день человечество отдаёт дань памяти 20 миллионам погибших, замученных в лагерях. И чествует тех, кто выжил в аду фашистских лагерей и сейчас живёт рядом с нами.

Фурмановская библиотека и Дом культуры провели совместную акцию «Мы родом не из детства, мы родом из войны».

Работники культуры в этот день посетили жительницу поселка Фурманово Косареву Марию Степановну. Судьба этой женщины очень трагична. Ее с мамой, и с двумя сестрёнками в 41 году фашисты отправили вместе с жителями пос. Брасово Брянской области в лагерь, который находился на территории Польши. Она была маленькой девочкой и помнит немногое из прошлого. Но больше всего ей запомнилось то, что много мужчин из ее деревни ушли в партизаны.

Помнит она, как сожгли родную деревню. Помнит и то, как ее вместе с семьей угнали немецкие захватчики. Хоть ей было всего три года, она хорошо помнит долгий путь в изгнание, голод, холод. Там они продержались до весны 1945 года и были освобождены из плена.
библиотека Дом культуры
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