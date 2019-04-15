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Информационный сайт города Гусева

Рэп-исполнитель Руслан Исмаилов встретился с жителями города Гусева

15 апреля 2019, 18:13
Недавно, а точнее 14 апреля, наш город посетил рэп-исполнитель Руслан Исмаилов — он же Russ EL Ress. Для многих его творчество — это что-то большее. Руслан Исмаилов неоднократный победитель в номинации «Рэп» различных конкурсов и фестивалей. Резидент музыкальной студии звука «ХопБит Запись».

Он провёл встречу и концерт в рамках проекта «Региональная школа баттл-рэпа» в Городском доме культуры. Народу было не так много, что очень удивило. Может помешала хорошая погода в этот день (сезон шашлыков, город пуст) или как вариант, люди устали после субботника.

Встреча прошла лучше, чем супер! Поговорили о музыке в целом и даже немного о стихах. Russ EL Ress показал как можно рифмовать, рассказал как продвигать свое творчество и как на этом можно заработать. Отвечал на все вопросы, а их оказалось не мало.

Настоящей «бомбой» мероприятия стал фристайл от Руслана на те слова, которые произносили присутствующие в зале.

Рэпером может стать любой. Как сказал Russ EL Ress: «Главное — захотеть и обязательно придумать себе имя. „Как корабль назовешь, так он и поплывет“».

Ели вам интересно творчество Руслана, обязательно подписывайтесь #russelress. Альбомы Russ EL Ress доступны на Google Play Music, Яндекс Музыка, Shazam, Deezer, zvooq и др. музыкальных площадках.

Огромное спасибо Russ EL Ress за то, что посетили наш город. Пожелаю не останавливаться на достигнутом. Построить дом, вырастить сына, ну, а дерево, как нам уже известно, посажено и не одно.

С уважением, Маргарита Федорова
Городской дом культуры
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