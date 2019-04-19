/ / / Майор Александр Владимирович Козырев, погибший в Афганистане

19 апреля 2019, 20:43

Владимир Летягин

В 1952 году в городе Горьком, сейчас это Нижний Новгород, родился Александр Владимирович Козырев.Александр Владимирович закончил Калининградское военно-инженерное училище. Проходил службу в городе Гусеве. В марте 1987 года его направили в республику Афганистан, где он был начальником инженерной службы 12-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии.Погиб Александр Владимирович 31 января 1988 года в провинции Гильменд (кишлаки Мусакала) при обезвреживании противотанковой итальянской мины «T-S 6,5».По данным книги памяти 5-й мотострелковой дивизии Александр Владимирович похоронен в городе Гусеве. Точное место не указано.