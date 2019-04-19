Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Майор Александр Владимирович Козырев, погибший в Афганистане
Информационный сайт города Гусева

Майор Александр Владимирович Козырев, погибший в Афганистане

19 апреля 2019, 20:43
В 1952 году в городе Горьком, сейчас это Нижний Новгород, родился Александр Владимирович Козырев.

Александр Владимирович закончил Калининградское военно-инженерное училище. Проходил службу в городе Гусеве. В марте 1987 года его направили в республику Афганистан, где он был начальником инженерной службы 12-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии.

Погиб Александр Владимирович 31 января 1988 года в провинции Гильменд (кишлаки Мусакала) при обезвреживании противотанковой итальянской мины «T-S 6,5».

По данным книги памяти 5-й мотострелковой дивизии Александр Владимирович похоронен в городе Гусеве. Точное место не указано.

Владимир Летягин
история
521 просмотр
0 голосов
Другие новости по теме
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Воспоминания воина-интернационалиста из Гусева
Воспоминания воина-интернационалиста из Гусева
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»