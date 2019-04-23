В Гусеве прошёл муниципальный этап Спартакиады молодёжи России допризывного возраста

23 апреля 2019, 13:48

Вчера в Гусеве прошёл муниципальный этап спартакиады молодёжи России допризывного возраста. Команды из 4-х гусевских школ соревновались в строевой подготовке, беге на дистанции 100 м и 1000 м, подтягиваниях на перекладинах и метании гранат.



Лучше всех себя проявила команда школы № 1, заняв первое место. Второе и третье разделили команды школ № 3 и № 5 соответственно.



На следующем областном этапе, который пройдет 26 апреля в Калининграде, честь нашего муниципалитета будет защищать школа № 1.



Пожелаем ребятам удачи!

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