Вчера в Гусеве прошёл муниципальный этап спартакиады молодёжи России допризывного возраста. Команды из 4-х гусевских школ соревновались в строевой подготовке, беге на дистанции 100 м и 1000 м, подтягиваниях на перекладинах и метании гранат.
Лучше всех себя проявила команда школы № 1, заняв первое место. Второе и третье разделили команды школ № 3 и № 5 соответственно.
На следующем областном этапе, который пройдет 26 апреля в Калининграде, честь нашего муниципалитета будет защищать школа № 1.
Пожелаем ребятам удачи!
В Гусеве прошёл муниципальный этап Спартакиады молодёжи России допризывного возраста
23 апреля 2019, 13:48
соревнование
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