/ / / В Косово прибыли книги, собранные прихожанами гусевского храма Всех Святых

24 апреля 2019, 11:00

«Христос посреди нас. Взлетели книги из России и прилетели в Косово и Метохию. К нам прилетели Достоевский и Лермонтов, Пушкин и Цветаева. К нам прилетел и хор святых на страницах Минеи. Пришла радость — мы ее чувствуем, когда читаем страницы, написанные русской рукой, когда произносим те же слова, что звучали совсем недавно в братской России.



Радость перевела на сербский язык всю любовь из далёкой России и дала нам увидеть, что мы — одно тело во Христе. Славянских братьев объединяет одно воплотившееся Слово Божие — в Нем мы понимаем и любим друг друга. Благодарим Бога, что у нас есть братья во Христе, а это вы. Если мы не увидимся в этом мире, то, дай то Бог, встретимся в невечернем дне Царствия Небесного».

«Лично мне, как преподавателю русского языка, особенно полезны книги для уроков литературы. Очень рада, что среди авторов — самые известные русские писатели и поэты: Карамзин, Чехов, Ахматова, Цветаева, Достоевский, Лермонтов, Пушкин. Уверена, что большой интерес вызовут у наших школьников русские былины, которые также прислали наши новые друзья. Должна сказать, что сейчас, когда книг на русском у нас стало больше, существенно увеличиваются и возможности узнать русскую культуру — ее спектр становится гораздо шире. Новые произведения уже известных классиков, новые имена самих писателей и поэтов обязательно помогут нам узнать братскую страну и народ лучше. Еще раз — огромное спасибо, дорогие друзья, за вашу помощь и за то, что мы, сербы с Косово, вам небезразличны!»

«Предыстория отправки такова: в июле 2017 года один из прихожан нашего храма был на Афоне, где в Пантелеимоновом монастыре познакомился с сербом Милошем, который готовился стать послушником в Драганце. В течение года мы с ним вели переписку по электронной почте. В декабре 2018 на портале Православие.Ru вышла беседа Петра Давыдова с преподавателем русского языка и литературы Еленой Янкович, где она упомянула, что они с учениками часто посещают Драганац. Я заинтересовался и спросил у Милоша, какая литература им нужна. Он прислал мне список книг для школы и монастыря. Взяв благословение у епископа Черняховского и Славского Николая, мы в храме объявили сбор книг и пожертвований. Так первые посылки были доставлены в Сербию.



Наши заявления о братстве — кровном и духовном — с сербами должны быть подтверждаемы делами. Только на красивых словах и декларациях далеко не уедешь — надо трудиться. Очень рад, что идея поддержки братьев-сербов нашла такой отклик у наших прихожан. Может быть, тут сказывается немножко сходное геополитическое положение наших регионов и самоощущение их жителей: если Калининградская область — это эксклав России, окруженный не самыми дружелюбными соседями, то Косово и Метохию, я думаю, можно сейчас смело назвать анклавом православной Сербии. И дай Бог, чтобы и там, и там хранилась верность Христу. Нам, русским, сейчас легче, чем сербам в Косово, и, по нашему опыту, очень важна любая поддержка: когда чувствуешь, что ты не один, на жизнь смотришь веселее. И когда знаешь, что вместе с тобой молится еще кто-то, пусть и на другом краю континента, сердце радуется. Вот такой радостью и обусловлены наши усилия.



Мы рады, что своей посильной помощью показываем косовским сербам: вы не одни, братья».

Петр Давыдов «Православие.Ru»