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На территории Гусевского и Нестеровского округов выявлено 41 нарушение в сфере земельного законодательства

25 апреля 2019, 14:03
На территории Гусевского и Нестеровского округов выявлено 41 нарушение в сфере земельного законодательства
В рамках реализации полномочий в области государственного земельного надзора в I квартале 2019 года на территории Гусевского и Нестеровского городских округов государственными инспекторами Гусевского отдела проведено 80 проверок соблюдения земельного законодательства и 14 административных обследований объектов земельных отношений.

По результатам проведенных проверочных мероприятий инспекторами выявлено 46 нарушений, из которых 41 — это нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации, 5 — правонарушений против порядка управления и общественного порядка.

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях к административной ответственности привлечено 15 физических лиц.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 290 тыс. рублей, сумма взысканных штрафов — 83,44 тыс. рублей. С целью установления контроля за выявленными правонарушениями, государственными инспекторами выдано 40 предписаний об устранении допущенных нарушений земельного законодательства, устранено в 1 квартале 18 нарушений.

Кроме того, обращаем внимание граждан и юридических лиц на необходимость проверки соответствия закрепленных на местности границ принадлежащих им земельных участков сведениям о границах, которые были установлены по результатам проведенных кадастровых работ и внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Также были выявлены случаи использования земельных участков не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

Так, например, если земельный участок предназначен для целей индивидуального жилищного строительства, садоводства или гаражного строительства размещать на нем магазины, гостиницы, рестораны, автосервисы и иные объекты капитального строительства, предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, запрещено законом. В данной ситуации, собственнику такого земельного участка необходимо перед началом осуществления предпринимательской деятельности решить вопрос установления соответствующего вида разрешенного использования земельного участка.

8 апреля вступил в силу Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 февраля 2019 г. N 44 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540». Расширенный список видов использования земель позволяет пользователю выбрать назначение, более соответствующее фактическому использованию.

Начальник Гусевского отдела
Управления Росреестра
по Калининградской области
А. Козьякова
земельные участки Росреестр
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