/ / / Лазареты русского Красного креста в нашем крае во время Первой Мировой войны

29 апреля 2019, 15:30

Александровский лазарет во главе со старшим врачом хирургом Петровым.

Гродненский подвижной отряд во главе со старшим врачем Курковским.

Первый петроградский передовой лазарет, возглавляемый Леоньтевым А. С. и Буторовым Н. В.

Второй петроградский передовой отряд, возглавляемый Вольским А. и Успенским А.

Лазарет французского благотворительного общества, возглавляемый врачом Крессоном Ф. Е.

Рязанский госпиталь, возглавляемый старшим врачом Семеновским А. А.

Курляндский подвижной отряд, возглавляемый главным врачом Таншером К.

Владимирский подвижной отряд, возглавляемый главным врачом Архангельским Н. П.

Санитарный отряд евангелической общины, возглавляемый женой командующего Первой армией Рененкамфа.

Отряд имени Мраморного дворца, возглавляемый штаб-ротмистром бароном Меншем, генералом Герингом Э. Э. и старшим врачом Шарецким Б. Г.



Владимир Летягин

Сразу стоит отметить, что речь пойдёт не о медицинских лазаретах и госпиталях полков русской армии, а именно о санитарных отрядах Красного Креста.В полосе действия Первой армии, которая воевала в нашем регионе, были задействованы 10 различных подразделений Русских отрядов красного креста (РОКК) во главе с генералом Бутурлиным Дмитрием Сергеевичем. Генерал лично корректировал действия подразделений РОКК.Подразделения РОКК Первой армии, которые находились в нашем крае с августа до середины сентября 1914 года:Сравнительно небольшой персонал этих подразделений вытащил из-под огня противника как минимум 9 тысяч человек. Надо сказать, что сёстры милосердия действовали наряду с лазаретами частей Первой армии, которые были при каждой боевой единице. Они делали всё возможное для оказания помощи раненым непосредственно в полосе фронта.Ярко иллюстрирует этот факт, что в плену помощникам Бутурлина Маркозову В. В. и Гринвальду К. К. оказывали помощь сотрудники РОКК, находившиеся также в плену. Они зачастую до последнего не покидали зону боевых действий и попадали в плен наравне с простыми солдатами. Такие отчаянные меры приводили к немалой потере медицинского персонала.Персонал РОКК также оказывал помощь раненым немецким солдатам, что тогда считалось обязательным. Большая часть этих раненых были эвакуированы в Россию именно из Гумбиннена на двуколках и поездах, так как части Красного креста не покидали фронт до тех пор, пока армия не оставила город. После чего части РОКК были переброшены в Россию.В Черняховске есть памятная табличка на здании, где располагался подвижной лазарет имени Мраморного дворца, созданный княгиней Еленой Петровной — принцессой сербской во время балканских войн. Здесь также работала Мария Павловна Романова, о которой на сайте уже писалось. Содержательница этого лазарета была простой сестрой милосердия.В подразделениях РОКК при первой армии работало много представителей русской аристократии. Перечислить всех просто не представляется возможным. Например, как уже указывалось выше, свой санитарный отряд содержала и там же работала жена командующего первой армией Рененкамфа. Во Владимирском лазарете РОКК работала жена всем известного барона Врангеля, который тогда ещё не был так знаменит. Она наравне с другим обслуживающим персоналом мыла полы и ухаживала за больными.