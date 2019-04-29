/ / / Лазареты русского Красного креста в нашем крае во время Первой Мировой войны

В полосе действия Первой армии, которая воевала в нашем регионе, были задействованы 10 различных подразделений Русских отрядов красного креста (РОКК) во главе с генералом Бутурлиным Дмитрием Сергеевичем. Генерал лично корректировал действия подразделений РОКК.
Подразделения РОКК Первой армии, которые находились в нашем крае с августа до середины сентября 1914 года:
- Александровский лазарет во главе со старшим врачом хирургом Петровым.
- Гродненский подвижной отряд во главе со старшим врачем Курковским.
- Первый петроградский передовой лазарет, возглавляемый Леоньтевым А. С. и Буторовым Н. В.
- Второй петроградский передовой отряд, возглавляемый Вольским А. и Успенским А.
- Лазарет французского благотворительного общества, возглавляемый врачом Крессоном Ф. Е.
- Рязанский госпиталь, возглавляемый старшим врачом Семеновским А. А.
- Курляндский подвижной отряд, возглавляемый главным врачом Таншером К.
- Владимирский подвижной отряд, возглавляемый главным врачом Архангельским Н. П.
- Санитарный отряд евангелической общины, возглавляемый женой командующего Первой армией Рененкамфа.
- Отряд имени Мраморного дворца, возглавляемый штаб-ротмистром бароном Меншем, генералом Герингом Э. Э. и старшим врачом Шарецким Б. Г.
Сравнительно небольшой персонал этих подразделений вытащил из-под огня противника как минимум 9 тысяч человек. Надо сказать, что сёстры милосердия действовали наряду с лазаретами частей Первой армии, которые были при каждой боевой единице. Они делали всё возможное для оказания помощи раненым непосредственно в полосе фронта.
Сестра милосердия помогает раненым в санитарном поезде
Ярко иллюстрирует этот факт, что в плену помощникам Бутурлина Маркозову В. В. и Гринвальду К. К. оказывали помощь сотрудники РОКК, находившиеся также в плену. Они зачастую до последнего не покидали зону боевых действий и попадали в плен наравне с простыми солдатами. Такие отчаянные меры приводили к немалой потере медицинского персонала.
Персонал РОКК также оказывал помощь раненым немецким солдатам, что тогда считалось обязательным. Большая часть этих раненых были эвакуированы в Россию именно из Гумбиннена на двуколках и поездах, так как части Красного креста не покидали фронт до тех пор, пока армия не оставила город. После чего части РОКК были переброшены в Россию.
В Черняховске есть памятная табличка на здании, где располагался подвижной лазарет имени Мраморного дворца, созданный княгиней Еленой Петровной — принцессой сербской во время балканских войн. Здесь также работала Мария Павловна Романова, о которой на сайте уже писалось. Содержательница этого лазарета была простой сестрой милосердия.
Памятная доска сестрам милосердия в Черняховске на ул. Суворова, 11
В подразделениях РОКК при первой армии работало много представителей русской аристократии. Перечислить всех просто не представляется возможным. Например, как уже указывалось выше, свой санитарный отряд содержала и там же работала жена командующего первой армией Рененкамфа. Во Владимирском лазарете РОКК работала жена всем известного барона Врангеля, который тогда ещё не был так знаменит. Она наравне с другим обслуживающим персоналом мыла полы и ухаживала за больными.
Владимир Летягин