Весенняя неделя добра в Гусеве завершилась поистине добрым мероприятием. Благотворительная ярмарка, организованная Подростково-молодёжным клубом ГДК, прошла на ура, сообщается в группе молодёжной организации.
По настоящему добрые и неравнодушные гусевчане приносили хорошие, но не нужные им вещи, а волонтеры помогали гостям ярмарки найти среди всего то, что нужно именно им. Люди делились одеждой, книгами, игрушками и разной домашней утварью.
Разобрали почти все, но кое-что осталось. Оставшиеся вещи будут отданы в храм, где их раздадут нуждающимся людям.
Так же во время ярмарки волонтеры раздавали и георгиевские ленточки.
Ребята выражают благодарность всем, кто не остался в стороне и поделился своими вещами.
В Гусеве прошла ярмарка без денег
28 апреля 2019, 21:55
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