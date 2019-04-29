/ / / Экзотика, которая может стать классикой, — в Гусеве высадили 300 сеянцев грецкого ореха

29 апреля 2019, 20:11

«В ореховом лесу Арсланбоб были отобраны семена с наилучших деревьев грецкого ореха, которые отличились наибольшей урожайностью, наилучшей устойчивостью к вредителям, к болезням, и привезены сюда. Далее был произведен второй отбор: по морозостойкости, по устойчивости к болезням», — рассказал Юрий Корсунов.

«Корни у сеянцев уже подготовлены: основная их часть обрезана. У грецкого ореха мощный стержневой корень, который уходит глубоко в почву. Для того, чтобы он стал разветвляться, во время подготовки к пересадке его подрезают. Кроме того, вы видите один ствол — так формируют саженцы. Они уже проснулись в этом году. Если все правильно сделаем, саженцы порадуют в будущем богатой кроной и плодами», — рассказал волонтерам преподаватель Агропромышленного колледжа.

В минувшие выходные в нашем инновационном кластере прошла волонтерская акция «В зеленом цвете». 300 сеянцев грецкого ореха, 55 волонтеров, более 1,5 кубометров воды, спецтехника, прекрасная погода и настроение — все это потребовалось для того, чтобы на территории «Технополиса GS» зародилась ореховая роща. Саженцы грецкого ореха — не самый обычный выбор для Калининградской области: все же это не привычные березы, клены, яблони, а крупные деревья до 25 м высотой, которые выращивают чаще всего на юге Белоруссии, в Украине, Молдавии и на Кавказе.Ореховую рощу высадили из сеянцев-трехлеток. Саженцы предоставил Юрий Корсун, руководитель питомника «Покровский сад» и преподаватель Агропромышленного колледжа в Гусеве. Эти растения имеют интересную историю. Семена грецких орехов были привезены из знаменитого орехового леса Арсланбоб в Киргизии, который считается одним из самых крупных и древних на планете. Некоторые деревья, возрастом 1 тыс. лет, растущие там, достигают 30 метров в высоту и 2 метров в диаметре. Чтобы доставить семена из Киргизии в Гусев, пришлось преодолеть 5000 км.Пару лет назад на территории «Технополиса GS» сотрудники кластера и жители Гусева высадили декоративные ели в рамках экологической акции, приуроченной к Году экологии в России. А в эту субботу у хвойных появились новые соседи: в будущем массивные и раскидистые грецкие орехи. Чтобы посадить 300 «богатырей», предварительно подготовили лунки, а затем их хорошо увлажнили. В создании сада приняли участие волонтеры разных возрастов: воспитанники «Центра раннего развития», студенты Агропромышленного колледжа и их преподаватели, а также сотрудники нашего инновационного кластера.Перед началом работ участники акции «В зеленом цвете» прошли обязательный инструктаж.В будущем саженцы станут большими деревьями и примерно через 2-3 года на них появятся первые цветковые почки, а затем — плоды. Из этих орехов будут отобраны перспективные формы, которые превратятся в сорта для дальнейшего распространения по Калининградской области. Поэтому, возможно, в скором времени у гусевцев основным ингредиентом любимых блюд станут грецкие орехи!