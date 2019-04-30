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Информационный сайт города Гусева

Кищенков Александр Николаевич, погибший в Чечне

30 апреля 2019, 15:32
Кищенков Александр Николаевич
Кищенков Александр Николаевич родился в посёлке Поддубы Гусевского городского округа в 1981 году. В 1999 году окончил Неманское профессиональное училище.

Был призван в ряды вооруженных сил в 2000 году. Проходил службу в войсковой части 44822. В Чеченскую республику был направлен в 2001 году. Служил добросовестно, отличался скромностью и порядочностью. В боевой обстановке не растерялся, вел себя достойно. Воинской службой не тяготился, даже думал стать кадровым военным. Но судьба распорядилась иначе. Рядовой Кищенков погиб 17 июля 2001 года в ходе боевых действий, до конца исполнив свой воинский долг.

Кищенков Александр Николаевич похоронен в поселке Ветрово Неманского района.

Владимир Летягин
история
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# 1Весёлый бобр
Вечная память!
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